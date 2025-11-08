Hermosillo: Accidente vial en bulevar Camino del Seri deja conductor herido tras choque contra poste

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este sábado 8 de noviembre de 2025, un conductor resultó con algunas heridas tras sufrir un accidente en el bulevar Camino del Seri, a la altura del Eje Rosales, en el fraccionamiento La Verbena, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, el sujeto conducía un automóvil Honda sedán, color plateado, y la causa del incidente fue exceso de velocidad.

Tras perder el control del volante, invadió los carriles contrarios y posteriormente chocó contra un poste de alumbrado público, para finalmente volcarse. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes después de revisar al tipo determinaron que presentaba lesiones leves, por lo que se decidió trasladarlo a un hospital de la zona para recibir una valoración médica completa.

A la escena también acudieron elementos de Tránsito, quienes realizaron las diligencias correspondientes y retiraron el vehículo de la vialidad, que permaneció cerrada mientras las autoridades locales realizaban su trabajo. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce si se impondrán cargos contra el responsable debido a los daños causados a la vía pública.

El vehículo terminó volcándose

En otro hecho, también en la capital del estado, pero ayer alrededor de las 8:00 horas, un sujeto ingresó sin permiso a una casa ubicada en las calles Leocadio Salcedo y Héroes de Caborca, en la colonia Jesús García. Sin embargo, como no estaba solo, el hombre de 38 años se percató de la presencia del intruso, quien resultó ser su vecino, identificado más tarde por las autoridades como Ignacio 'N', de 54 años.

El verdadero problema ocurrió cuando Ignacio, tras ser descubierto, amenazó al propietario con acabar con su vida. Afortunadamente, antes de que ocurriera algo más grave, agentes acudieron al domicilio y lo arrestaron para ser llevado al Ministerio Público. Los delitos que se le imputan son amenazas y allanamiento de morada. En caso de que surjan más datos, te los informaremos en TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui