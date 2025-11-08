Localizan cuerpo de un hombre al oriente Hermosillo; reportan que no tenía la piel del rostro

Hermosillo, Sonora.- Durante la mañana de este sábado 8 de noviembre de 2025 se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona a un costado de la presa Abelardo L. Rodríguez, detrás de la colonia La Metalera, ubicada al oriente de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Los primeros reportes indican que la víctima fue hallada con notables huellas de violencia, por lo que se requirió de la presencia de las autoridades correspondientes.

De acuerdo con la información preliminar del caso, el cadáver es de un masculino que fue localizado en un predio situado en el mencionado sector, cerca de un templo dedicado a San Judas Tadeo. De forma extraoficial se detalló que el hoy occiso fue encontrado desollado, ya que presuntamente se le habría retirado la piel de rostro, aunque este dato no ha sido corroborado de manera oficial por ninguna autoridad local o estatal.

Tras recibir el respectivo reporte, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como de la Secretaría Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), se movilizaron hacia la zona y dieron fe de los hechos. Por su parte, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargó de los trabajos de campo, además de las primeras indagatorias.

Autoridades se movilizaron a la zona para cumplir con las diligencias correspondientes.

Una vez concluidas las pesquisas en el área para integrar la carpeta de investigación, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicarán las pruebas de ley y permanecerá bajo resguardo del Ministerio Público competente, a la espera de poder ser identificado legalmente. Por el momento es toda la información que se tiene, pero en TRIBUNA te mantendremos al tanto de cualquier actualización.

Cabe mencionar que este punto ha sido escenario de otros eventos similares como el ocurrido el pasado martes 24 de septiembre del presente año, cuando se localizó el cuerpo sin vida de un hombre en un predio también situado junto a la presa Abelardo L. Rodríguez, en las inmediaciones de la colonia La Metalera. En aquella ocasiones, los restos humanos se encontraban sobre la calle Pintor, en una zona que funciona como vertedero de escombro.

Fuente: Tribuna del Yaqui