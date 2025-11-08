Mexicali: Hombre muere electrocutado tras cortar cableado dentro de subestación CFE sin ser trabajador

Mexicali, Baja California.- La madrugada de este sábado 8 de noviembre de 2025, un hombre identificado como Jesús Ricardo, de 49 años, murió tras electrocutarse dentro de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron en la colonia Popular Nacionalista, mientras manipulaba y posteriormente cortaba cableado, lo que terminó por arrebatarle la vida.

Lo más curioso del caso es que, al presentarse en el sitio, el personal de la compañía aseguró que esta persona no era empleado. Según algunos medios locales, el hoy occiso sustituyó al guardia de seguridad asignado sin la autorización de la CFE. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la Fiscalía General del Estado mantiene la investigación sobre el incidente.

Cuando arribaron al lugar autoridades y paramédicos de la Cruz Roja, encontraron al hombre consciente, pero con numerosas quemaduras. Aunque fue trasladado al Hospital General de Mexicali, más tarde se confirmó que lamentablemente no resistió. Cabe destacar que la compañía, que pertenece al gobierno federal, informó que horas antes se habían detectado indicios de manipulación y corte de cables, por lo que una de las hipótesis apunta al manejo indebido de las instalaciones.

El hombre falleció en el hospital

Por otra parte, se hallaron en el lugar fragmentos de cable, lo que confirmó que la víctima había estado cortando el cableado y los aislantes. Además, los agentes aseguraron dos escopetas pertenecientes a la empresa de seguridad. En nuestro medio de comunicación estaremos pendientes como siempre de cualquier nuevo detalle que surja en las próximas horas y te lo haremos saber.

#Tendencias | Caen presuntos narcomenudistas en Santa Ana, Sonora; uno atacó con arma blanca a policía uD83DuDEA8https://t.co/HfUaVB1l7F — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 8, 2025

En otro hecho, un sujeto de 39 años, que conducía un Toyota Corolla color plateado, derribó un poste de luz; a pesar del incidente, no sufrió lesiones. El hecho se registró alrededor de las 05:39 horas sobre las vialidades Ayuntamiento y 31 de Diciembre, en la colonia Carbajal. Respecto a los daños materiales, se sabe que algunos cables quedaron suspendidos y que el automóvil presentó daños en la carrocería.

Fuente: Tribuna del Yaqui