A plena luz del día, grupos criminales rivales se agarran a balazos al sur de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este sábado 8 de noviembre de 2025 se activó el Código Rojo al sur de Ciudad Obregón, Sonora, debido al reporte sobre un enfrentamiento armado entre integrantes de células delictivas rivales registrado en calles de la colonia Misión San Rafael, generando pánico entre los transeúntes y vecinos del sector. El violento hecho generó una intensa movilización por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con los informes preliminares, los hechos se registraron poco antes de las 16:00 horas en el cruce de las calles Ejército Nacional y Remedios, en la mencionada demarcación, cuando de vehículo a vehículo los presuntos criminales comenzaron a dispararse entre sí. Extraoficialmente se dijo que había una persona lesionada, la cual presuntamente buscó refugio en una tienda de abarrotes, las autoridades no reportaron daños colaterales derivado de ataque a balazos.

Hasta el lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), así como del Ejército Mexicano y Guardia Nacional (GN), acudieron al sitio y acordonaron la zona, además de resguardar el perímetro. Trascendió que en el lugar de los hechos se localizaron múltiples casquillos percutidos de arma corta y larga, aunque hasta el momento se desconoce la cantidad exacta de los mismos.

Por su parte, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargó de las averiguaciones previas del caso. Además, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizaron las diligencias correspondientes para integrar la respectiva carpeta de investigación de este violento enfrentamiento. Hasta el momento, ninguna autoridad local o estatal ha reportado alguna persona detenida.

Autoridades de los diferentes niveles de gobierno se dieron cita en el lugar.

Balean a pareja en Ciudad Obregón

En otro hecho similar registrado la noche del viernes 7 de noviembre, aproximadamente a las 22:00 horas, un hombre y una mujer resultaron heridos por proyectil de arma de fuego en el fraccionamiento Ampliación Alameda, al norte de Ciudad Obregón. Los hechos ocurrieron sobre las calles Bombasa y Nubia, hasta donde acudieron elementos policíacos y paramédicos de Cruz Roja que trasladaron a los lesionados a un hospital cercano.

Fuente: Tribuna del Yaqui