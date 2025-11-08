Reportan a pareja desaparecida en Guaymas; fueron al banco por su pensión y no volvieron

Guaymas, Sonora.- En redes sociales comenzó a circular un reporte sobre la desaparición de una pareja en el municipio de Guaymas, Sonora. Los reportes preliminares indican que Rubén Francisco Castelo Durán y Guillermina Laura Juárez, de 56 y 54 años de edad, respectivamente, salieron de su domicilio en la colonia Fátima el pasado viernes 31 de octubre de 2025 y desde ese día no se tiene conocimiento sobre el paradero de ambos.

De acuerdo con los informes preliminares, Rubén Francisco, quien es jubilado de la empresa de la antes conocida Administración Portuaria Integral (hoy Asipona), y su esposa Guillermina abandonaron su residencia con rumbo a una sucursal bancaria para recibir el dinero de sus respectivas pensiones. Sin embargo, aproximadamente a las 23:40 horas, ambos perdieron comunicación con sus familiares.

Esta inesperada ausencia ha generado una profunda preocupación entre sus allegados, pues no existe indicio claro sobre su ruta o algún eventual contratiempo durante su trayecto. Desde que se reportó la desaparición de ambos, los familiares han difundido fotografías e información en redes sociales con la esperanza de que los dos puedan regresar con bien a casa. Medios locales se han unido a la difusión de este caso.

En redes sociales se solicita a la población que, si alguien cuenta con información que pueda ayudar a localizar a Rubén Francisco y Guillermina Laura, se comunique de inmediato a la línea de emergencia 911. Incluso la información más mínima puede ser clave para localizarlos. Hasta el momento, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ni la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora se han pronunciado al respecto.

Guillermina Laura Juárez y Rubén Francisco Castelo Durán, de 54 y 56 años de edad.

Muere joven en accidente de tránsito

Cabe mencionar que en la semana, la comunidad de Guaymas fue sacudida por la muerte de Keneth Soriano Romero, un joven de 15 años que estudiaba en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) No. 03 y que murió en un trágico percance vial. El incidente se suscitó a las 8:00 horas del miércoles 5 de noviembre, cuando Keneth circulaba sobre la carretera que conduce al varadero e intentó rebasar por el carril contrario y se impactó contra un camión urbano. Minutos más tarde, el adolescente perdió la vida en un hospital de la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui