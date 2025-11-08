San Luis Río Colorado: Aseguran casi media tonelada de metanfetamina en operativo en la colonia Altar

San Luis Río Colorado, Sonora.- La tarde del pasado viernes 7 de noviembre de 2025, alrededor de las 19:30 horas, según la Mesa Estatal de Seguridad, durante un operativo en apoyo a una carpeta de investigación por homicidio, diversas corporaciones localizaron en un domicilio sobre avenida Reforma Agraria, entre las calles 37 y 38, en la colonia Altar, cerca de media tonelada de metanfetamina.

En la acción participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Secretaría de Marina y la Policía Municipal. Cabe destacar que en el lugar se hallaron 44 bultos con una sustancia granulada blanca con gran parecido al "cristal", con un peso estimado de 445.9 kilogramos.

Asimismo, se encontraron 58 bolsas adicionales con características similares a la metanfetamina, sumando 36.6 kilogramos, por lo que al final se aseguraron 481.5 kilogramos del narcótico. De igual manera, se informó en el comunicado de prensa que se decomisó un vehículo Mazda 6, modelo 2005, color gris, con placas de afiliación, así como un casquillo percutido calibre 9 milímetros.

Es importante señalar que este cateo se derivó de un hecho ocurrido el pasado 6 de noviembre, en agravio de Miguel Ángel 'N', quien fue víctima de homicidio por parte de un sujeto que, según las autoridades, ya fue identificado, aunque aún no se han dado a conocer los pormenores del caso. No obstante, aunque no era el objetivo principal, el operativo resultó positivo al combatir delitos contra la salud.

Por último, en el sitio del hallazgo estuvo un perito criminalista para supervisar la recolección y embalaje de los indicios conforme a los protocolos de cadena de custodia, mientras que el inmueble quedó bajo resguardo del Agente del Ministerio Público, quien ordenó colocar sellos en los accesos. En caso de que surjan más datos sobre este tema, te los informaremos a través de TRIBUNA.

