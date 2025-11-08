Se cumple una semana de la explosión de Waldo's en Hermosillo; esto se sabe

Hermosillo, Sonora.- Este sábado 8 de noviembre, se cumple una semana de la trágica explosión de una tienda Waldo's en el Centro de Hermosillo. El lamentable accidente dejó como saldo 24 fallecidos y más de una decena de lesionados. Hasta el momento, las investigaciones de parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) continúan realizándose. El hecho también ha generado la indignación ciudadana que ha desatado diversas manifestaciones; aquí te contamos los avances que hay hasta el momento.

Por esta tragedia, las autoridades todavía no tienen ninguna persona detenida; tampoco se ha hablado de órdenes de aprehensión o algún tipo de castigo. Lo que sí ha sucedido es que Protección Civil en cada municipio del estado ha comenzado una jornada de revisión intensiva en diferentes comercios, asegurándose de que cumplan con la normativa, esto ya que la tienda Waldo's en el Centro de Hermosillo, que explotó, no contaba con los permisos de Protección Civil desde el 2021.

Por otra parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, pidió la separación del cargo del coordinador estatal de Protección Civil, Armando Castañeda Sánchez, mientras que el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, solicitó la del titular municipal de Protección Civil, Fernando Morales Flores.

#Sonora | El gobernador Alfonso Durazo, informó sobre el fallecimiento del señor Marco Segundo Reyes, quien fue una de las víctimas en la explosión en un Waldo’s de la ciudad de Hermosillo, el pasado 1 de noviembre de 2025 ??uD83DuDD34 pic.twitter.com/TRI1ryRxPb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 6, 2025

Hasta el momento, la tienda Waldo's, mediante comunicados, ha señalado que se ha enfocado en atender a las víctimas, pero sus dueños no se han posicionado sobre esta tragedia, mientras que las otras 68 tiendas del estado han sido cerradas por no contar con las medidas pertinentes. Apenas ayer viernes, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que abrió circulación en las calles donde sucedió la tragedia en el centro de Hermosillo; se habilitó al tránsito vehicular y el flujo peatonal.

En la última rueda de prensa que hizo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, se informó que había funcionarios municipales, estatales y federales citados para declarar, así como que podría haber responsabilidades penales o administrativas para los responsables. Durante esta semana. También se han realizado marchas ciudadanas para exigir justicia por esta tragedia, señalando al gobierno de corrupción y exigiendo la creación de la ley 1 de noviembre para que no vuelva a suceder esta situación. Esta ley obliga a que los educativos, centros de trabajo y comercios cumplan con todas las medidas necesarias por parte de Protección Civil.

Finalmente, en cuanto a las víctimas, se sabe que la joven María Isabel, víctima del incendio, fue trasladada a un hospital de especialidades en Phoenix, Arizona, donde será atendida buscando su recuperación total, ya que sufrió quemaduras de primer y segundo grado en el 40 por ciento de su cuerpo.

#Sonora | Autoridades comienzan con la suspensión de tiendas físicas de Waldo's en todo Sonora, luego de la explosión e incendio en una de sus sucursales en Hermosillo uD83DuDD25uD83DuDEAB



23 personas han muerto y otras tres permanecen hospitalizadas a raíz de estos hechos pic.twitter.com/n2gI27PxCb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui