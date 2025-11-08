Se registra accidente sobre la carretera Mazocahui-Moctezuma; reportan a tres lesionados

Moctezuma, Sonora.- Este sábado 8 de noviembre de 2025 se registró un accidente automovilístico sobre la carretera Mazocahui-Moctezuma, a la altura de la Sierra del Río Sonora, que dejó como saldo a tres personas lesionadas, una de las cuales quedó prensada entre los fierros de un vehículo, según informes extraoficiales. Personal de los cuerpos de rescate se movilizaron hacia la ubicación para atender la emergencia y auxiliar a las víctimas de este percance carretero.

De acuerdo con información proporcionada por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), el incidente generó afectaciones significativas en la circulación de este tramo carretero, tanto para quienes se desplazan de poniente a oriente como en sentido contrario. Trascendió que los hechos se registraron poco antes de las 17:00 horas, cuando un tractocamión con remolque tipo cisterna, que transportaba miles de litros de aceite usado, perdió el control y se volcó.

Debido a un accidente en la carretera Mazocahui-Moctezuma, con una persona prensada, está temporalmente cerrado el tránsito, en tanto trabajan los cuerpos de rescate. Se recomienda precaución y atender las indicaciones de las autoridades presentes en el lugar", informó Protección Civil Estatal en un comunicado que difundió en redes sociales.

En el lugar se encontró un automóvil KIA Soul, en el cual viajaban dos mujeres provenientes de Hermosillo con destino a Nacozari. Hasta el sitio acudieron también paramédicos de Cruz Roja de Ures y Baviácora, además de integrantes del Cuerpo de Bomberos de Ures y Huépac, para brindar atención especializada a los afectados y realizar las labores necesarias para evitar riesgos mayores por el derrame del material.

Autoridades municipales y estatales mantuvieron controlado el tráfico vehicular en la zona mientras se realizaban las maniobras de limpieza, así como el retiro de las unidades involucradas. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas exactas del accidente ni tampoco la identidad de las personas lesionadas, por lo que se espera un informe detallado en las próximas horas y en TRIBUNA te mantendremos al tanto de cualquier actualización que surja.

De forma extraoficial se reportaron tres personas lesionadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui