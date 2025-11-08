Sujetos desconocidos interceptan y le propinan despiadada golpiza a un hombre en Nogales

Nogales, Sonora.- Durante la noche del viernes 7 de noviembre de 2025, elementos de la Policía Municipal de Nogales, Sonora, atendieron un reporte sobre una persona lesionada tras recibir una brutal golpiza cuando se dirigía rumbo a su domicilio ubicado en la colonia La Esperanza. La víctima resultó con lesiones en diversas partes de su cuerpo, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, un hombre, cuya identidad por el momento se desconoce, fue interceptado sobre la calle Costa Rica por dos sujetos desconocidos que se movilizaban a bordo de un vehículo particular. Una vez fuera de la unidad, los agresores le preguntaron al afectado sobre una persona, pero este no recordó el nombre de la misma, por lo que fue agredido físicamente. Los atacantes lo golpearon a puño limpio y a patadas.

Posteriormente, los responsables huyeron del lugar y abandonaron al individuo a su suerte. A pesar de la gravedad de la situación, el lesionado pidió auxilio de la Cruz Roja, por lo personal médico lo trasladó al Hospital IMSS Bienestar. En el nosocomio, los especialistas valoraron a la víctima, quien presentaba golpes contusos en brazos, piernas y tórax, lesiones que no ponen en riesgo su vida, según el reporte médico.

Policías municipales acudieron al centro hospitalario para realizar las averiguaciones previas del caso y posteriormente dieron parte a la autoridad correspondiente para el respectivo seguimiento. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un reporte detallado sobre este violento hecho y, en caso de ser en así, en TRIBUNA te mantendremos informado de cualquier actualización que surja.

Elementos de la Policía Municipal de Nogales atendieron el reporte.

Joven es apuñalado por su vecino

En otro caso registrado durante la madrugada del miércoles 5 de noviembre de 2025 en la colonia Luis Donaldo Colosio de Nogales, un joven identificado como Cristian D., de 22 años de edad, resultó gravemente herido tras sufrir un ataque con un arma blanca. La Secretaría Seguridad Pública Municipal detalló que momentos antes de la agresión, la víctima sostuvo una discusión con un vecino del sector que posteriormente lo apuñaló en el cuello.

Fuente: Tribuna del Yaqui