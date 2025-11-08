Vinculan a proceso a Jesús Emmanuel por 'levantar' y asesinar a hombre en Ciudad Obregón

Cajeme, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que se obtuvo la vinculación a proceso en contra de un hombre identificado como Jesús Emmanuel 'N', de 33 años de edad, por su presunta participación en el delito de desaparición cometida por particulares agravada ya que la víctima terminó por perder la vida, en hechos registrados en un domicilio ubicado en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme.

De acuerdo con el boletín informativo, la dependencia estatal dijo que logró presentarlo ante el juez después de cumplimentar una orden de arresto ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). La autoridad judicial determinó revisó los datos recabados durante la investigación y determinó que había elementos suficientes para continuar el caso, es por ello que se le impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada al imputado.

Según los resultados de las indagatorias, el caso se registró el pasado 17 de febrero de 2025, alrededor de las 10:00 horas, cuando el sospechoso, acompañado de otras dos personas, ingresó a una vivienda situada sobre la calle Sóstenes Rocha de la colonia Cajeme, en donde agredió con un arma de fuego al afectado, identificado como Francisco Javier 'N', para someterle y posteriormente privarlo ilegalmente de la libertad tras subirlo a la fuerza a un automóvil sedán oscuro.

El imputado mantuvo oculto su paradero hasta el día 22 de febrero de 2025, cuando incluso pasó con la víctima por su casa a bordo de un vehículo, diciéndole a la madre que lo viera por última vez, siendo hasta el día 12 de abril de 2025, cuando sus restos óseos fueron localizados en un sitio de búsqueda", explicó la Fiscalía de Sonora en el comunicado.

Ante la gravedad del caso, el juez de control decidió que Jesús Emmanuel 'N' permanezca en prisión preventiva al considerar que existe riesgo de que evada la justicia o afecte el desarrollo de la investigación. Aunado a esto, la autoridad judicial otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, lapso en el que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora tendrá la oportunidad de fortalecer las pruebas del expediente.

