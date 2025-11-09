Arrojó ponchallantas para escapar: Cae presunto miembro de la Familia Michoacana en Edomex

Villa Guerrero, Estado de México.- Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) lograron la detención de un joven de 18 años de edad, identificado como Geovanni 'N', por su presunta vinculación con la Familia Michoacana como informante o vigía. La captura se efectuó como resultado de labores de inteligencia y patrullajes preventivos en el municipio de Villa Guerrero, Estado de México.

Las autoridades habían recibido reportes sobre la actividad de individuos dedicados a monitorear las actividades de las fuerzas de seguridad en la zona, una táctica comúnmente empleada por grupos criminales para evadir operativos y mantener el control territorial. El hecho que condujo a la detención de este hombre tuvo lugar sobre una carretera a la altura de la localidad de Totolmajac, de acuerdo con el parte oficial.

Los agentes de la SSEM, que circulaban por la vía, observaron al joven en una actitud evasiva. Al percatarse de la proximidad de la unidad policial, el sujeto arrojó al asfalto varios artefactos metálicos, conocidos como ponchallantas, con la clara intención de dañar el vehículo y obstruir el avance de los uniformados. Esta acción provocó la reacción de los policías, quienes implementaron un protocolo de seguridad para asegurar al individuo.

Tras la aprehensión, se confirmó su identidad y edad. Geovanni 'N' fue trasladado y puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se inició la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) será la encargada de recabar los elementos de prueba necesarios para fincar responsabilidades por los delitos que resulten.

Cae otro “halcón” en Villa Guerrero; lanzó ponchallantas a los policías

Se aseguró una moto, bolsas con aparente marihuana, un radio y nueve poncha llantas.https://t.co/tm2DGubSsy pic.twitter.com/2EzNkbAHbC — Comunicacion XXI (@ComunicacionXXI) November 9, 2025

Entre ellos podrían figurar ataques a las vías de comunicación, resistencia a la autoridad y su posible asociación con la delincuencia organizada. La detención de presuntos "halcones" o vigías es considerada un golpe estratégico para las autoridades, ya que estas personas fungen como los ojos y oídos de las células criminales, proporcionando información vital que les permite operar con mayor impunidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui