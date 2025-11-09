Asesinan a balazos a estudiante universitario en SLP; se resistió al despojo de su vehículo

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- Un estudiante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) perdió la vida durante las primeras horas de este sábado 8 de noviembre, como resultado de un ataque con arma de fuego ocurrido en las proximidades de la zona universitaria poniente. La Fiscalía General del Estado dio inicio a una carpeta de investigación por posible delito de homicidio calificado, para esclarecer los hechos.

El joven fallecido fue identificado como Jorge Dávila Ramírez, alumno de la Facultad de Estomatología. De acuerdo con los informes iniciales proporcionados por las autoridades, el suceso tuvo lugar mientras el joven se encontraba a bordo de su vehículo. La hipótesis principal que maneja la Fiscalía es que esta persona fue interceptada por individuos armados con la intención de despojarlo de su automóvil.

Se presume que, al oponer resistencia, los agresores accionaron sus armas, causándole heridas que provocaron su deceso en el lugar. Tras el reporte, las autoridades activaron los protocolos correspondientes, desplegando a personal de la Policía de Investigación y peritos en criminalística para procesar la escena del crimen y recabar los primeros indicios, según informó la Fiscalía potosina a través de un comunicado.

La dependencia detalló que se están analizando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona con el objetivo de identificar a los responsables y determinar la ruta que siguieron antes y después del evento. Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de ninguna persona relacionada con el caso, pero las labores de búsqueda continúan. Por su parte, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí emitió su posicionamiento.

Como Jorge Dávila Ramírez, pasante de la facultad de Estomatología de Universidad Autónoma de San Luis Potosí UASLP, fue identificado el joven que falleció durante un asalto en la zona universitaria.



Era un alumno ejemplar, reconocido por ser el mejor promedio en el…

Lamentó profundamente el fallecimiento de su estudiante, quien se encontraba realizando su servicio social en el Departamento de Cirugía Maxilofacial. En su comunicado, la casa de estudios expresó sus condolencias a la familia y amigos de Jorge Dávila Ramírez y solicitó a las autoridades competentes el esclarecimiento de los hechos. El rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, se sumó a la condena del acto.

Aseguró que la institución brindará acompañamiento legal y psicológico a la familia del joven. Como muestra de duelo y solidaridad, miembros de la comunidad universitaria, incluyendo compañeros y docentes, organizaron un homenaje en la explanada de la facultad, donde colocaron flores y veladoras en su memoria. Este suceso está generado preocupación en el entorno académico sobre las condiciones de seguridad en las áreas aledañas a los campus.

Jorge Eduardo Dávila Ramírez, pasante de Estomatología de la UASLP, fue asesinado durante un intento de robo en la colonia Los Filtros.



Compañeros y vecinos colocaron velas y flores en su memoria



El Sol de San Luis

