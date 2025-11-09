Asesinato de Luis Donaldo Colosio: FGR detiene a exagente del Cisen involucrado en el MAGNICIDIO

Tijuana, Baja California.- El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, uno de los episodios más polémicos de la política mexicana se volvió a convertir en tendencia este fin de semana. Y es que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que detuvo, en la ciudad de Tijuana, a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), señalado desde hace casi tres décadas como presunto segundo tirador en este crimen.

Se trata de la segunda ocasión en que el exfuncionario es arrestado por su posible participación en el magnicidio ocurrido el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas. Es importante señalar que, a la fecha de publicación de esta nota, la FGR no ha emitido detalles públicos sobre la aprehensión. Sin embargo, fuentes relacionadas con la investigación señalaron que la captura se habría realizado en cumplimiento de una orden federal vigente.

FGR detiene en Tijuana a presunto segundo tirador del caso Colosio. Foto: Twitter

Señalamientos que reaparecieron 30 años después del crimen

Sánchez Ortega fue una de las primeras personas que cayeron bajo investigación tras el asesinato del entonces candidato presidencial del PRI. En ese momento, su detención ocurrió porque portaba una chamarra manchada con sangre de la víctima y dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio, aplicada para determinar residuos de disparo en ropa o manos.

A pesar de esos indicios, el exagente fue liberado poco tiempo después por falta de elementos jurídicos. Su nombre dejó de aparecer públicamente hasta 2024, año en que la FGR retomó el caso como parte de una investigación más amplia y volvió a identificarlo como presunto segundo tirador.

FGR sostiene acusaciones

La Fiscalía ha reiterado que Sánchez Ortega era el elemento del Cisen encargado de seguridad en torno al candidato del PRI. De acuerdo con la institución, su liberación en los años noventa habría ocurrido como parte de un encubrimiento en el que presuntamente participó Genaro García Luna, entonces subdirector operativo del propio Cisen, quien habría intervenido para sacarlo de Tijuana tras el atentado.

#COLOSIO Video inédito de la campaña de Luis Donaldo Colosio. Estaba listo para salir al aire, pero fue cancelado tras su asesinato. Es un testimonio de su campaña y permite entender por qué lo mataron.

pic.twitter.com/weMsFGuxZ5 — David Álvarez Jiménez (@DavidAlvarezJi2) November 9, 2025

Entre las pruebas que la FGR asegura tener en su contra se encuentran análisis de sangre que identifican el tipo perteneciente a Colosio en la ropa del acusado y exámenes que confirman restos de disparo. La dependencia subraya que ninguna evidencia presentada por la defensa ha desvirtuado estos resultados.

Además de las pruebas periciales, un conjunto amplio de testimonios habría colocado al exagente en la escena al momento de los disparos, señalando incluso que huyó del lugar tras el ataque y que no formó parte del traslado del candidato herido, contrario a lo que se declaró en su momento. Las pesquisas por este crimen continuarán.

Fuente: Tribuna del Yaqui