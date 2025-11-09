Ciudad Obregón: Capturan a otros dos implicados en triple asesinato del Carril San Isidro

Ciudad Obregón, Sonora.- Dos sujetos fueron capturados y vinculados a proceso como probables responsables del triple asesinato ocurrido el pasado mes de julio en el Carril San Isidro, de Ciudad Obregón. Los individuos, identificados como Jesús 'N', de 23 años de edad, y Manuel Ricardo 'N', de 21 años, enfrentan ahora cargos por homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, además de asociación delictuosa.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el procedimiento judicial se realizó bajo la figura de "orden de aprehensión por reclusión", lo que significa que los cargos fueron notificados y ejecutados mientras los imputados ya se encontraban privados de su libertad. Ambos estaban internados en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Los Mochis, Sinaloa, desde su detención el pasado 26 de octubre.

En esa ocasión, fueron capturados durante un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) por delitos del fuero federal, incluyendo la portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos y delitos contra la salud. Tras la ejecución de la nueva orden, se celebró la audiencia inicial correspondiente al caso de homicidio.

En ella, el Ministerio Público formuló la imputación y presentó las pruebas recabadas, logrando que el juez de control dictara el auto de vinculación a proceso en contra de ambos. Como medida cautelar, se les impuso la prisión preventiva justificada y se estableció un plazo de 4 meses para concluir con la investigación complementaria, tiempo durante el cual las partes podrán aportar más pruebas al caso.

¿Cómo sucedió el asesinato?

Los hechos que se les imputan se remontan al 20 de julio de 2025, en el hipódromo ubicado sobre la Carretera Federal México 15, en el tramo entre Bordo Nuevo y Puente de Picos, al norte de Ciudad Obregón. Según la carpeta de investigación, las víctimas, Eduardo 'N', José Alberto 'N' y otro hombre con el mismo nombre, se encontraban en el lugar como espectadores de carreras de caballos cuando fueron agredidos a balazos.

Se ejecuta orden de aprehensión a dos imputados y se vinculan a proceso por los delitos de homicidio triple en hipódromo de Ciudad Obregón



Cajeme, Sonora, 9 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a través de la Agencia Ministerial de… pic.twitter.com/nNA8Crr6R9 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 9, 2025

Las indagatorias señalan que Jesús 'N' y Manuel Ricardo 'N', presuntamente en compañía de un tercer cómplice, habrían accionado armas de fuego directamente contra las víctimas, ocasionándoles la muerte en el lugar. La principal línea de investigación sugiere que el móvil del ataque está relacionado con disputas entre grupos delictivos que operan en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora