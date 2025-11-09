Colectivo encuentra los restos de dos personas en Guaymas; estas son sus características

Guaymas, Sonora.- El colectivo Guerreras Buscadoras De Guaymas y Empalme informó a la comunidad sobre los resultados obtenidos durante la jornada de búsqueda efectuada este sábado 8 de noviembre. Las labores de campo se concentraron en dos áreas principales, la comunidad de Ortiz, en el municipio de Guaymas, y la colonia Centro, en la ciudad de Guaymas. Ambas acciones arrojaron resultados para localizar a personas desaparecidas.

El primer hallazgo se registró en la comunidad de Ortiz, donde fue localizada una osamenta humana completa que se encontraba expuesta en la superficie. Junto a los restos se encontraron diversas prendas de vestir y objetos que podrían ser de suma importancia para su futura identificación. Estos incluyen un short de color oscuro, una camiseta azul de la marca POLO Classic, un rosario y un zapato de color café.

Posteriormente, gracias a la valiosa colaboración de la ciudadanía a través de una llamada anónima, el equipo se trasladó a un segundo punto en la colonia Centro de Guaymas. En esta ubicación se localizó una fosa clandestina que contenía una osamenta completa. Las prendas asociadas a este hallazgo son, un zapato tipo botín de color negro, una camiseta negra de cuello redondo con letras blancas y una sudadera gris con negro.

Esta última prenda presenta las siguientes inscripciones: la palabra "Tijuana" en la manga izquierda, la frase "baja México" tanto en la espalda como en el frente, y la palabra "Tijuana" en letras grandes en la parte frontal. Ambos hallazgos fueron reportados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) para activar los protocolos correspondientes. El personal de Servicios Periciales de Guaymas se encargó del procesamiento de las escenas.

Algunos de los objetos encontrados en el lugar de los hechos

Asimismo, se levantaron los restos para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se iniciarán los análisis pertinentes para lograr su reconocimiento. "Prohibido olvidarlos prohibido no buscar a nuestros desaparecidos ni el frío nos duele ni el calor nos quema por buscarlos hasta encontrarlos. Únete a nuestras búsquedas", señalaron en su comunicado Guerreras Buscadoras De Guaymas y Empalme.

Finalmente, extendieron un profundo agradecimiento a las corporaciones que brindaron seguridad y acompañamiento durante esta jornada: Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), AMIC Sonora, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).También gradecieron la colaboración de la FGJE Sonora y la profesional labor de Servicios Periciales de Guaymas.