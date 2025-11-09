Conductor atropella a un perro, se sale del camino y termina volcado en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este domingo 9 de noviembre se registró un accidente vehicular tipo volcadura sobre la Carretera Federal México 15, en las inmediaciones de Ciudad Obregón. A pesar de lo aparatoso del suceso, el conductor de la unidad implicada resultó únicamente con lesiones menores y no se reportaron pérdidas humanas que lamentar. Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:40 horas, en el tramo rumbo a Navojoa.

En ese momento, un sedán Toyota Corolla de color blanco y modelo atrasado se desplazaba en dirección de noroeste a sureste por la citada rúa federal. Según las primeras versiones recabadas en el lugar, el incidente sucedió cuando el vehículo presuntamente atropelló a un perro que cruzaba la carretera, el cual lamentablemente murió en el sitio. A consecuencia del impacto con el animal, el hombre al volante perdió el control de la unidad.

El automóvil se salió de la cinta asfáltica y avanzó varios metros sobre un área de maleza, para finalmente volcar y quedar detenido sobre su costado izquierdo, del lado del chofer. Al lugar acudieron unidades de emergencia. Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) brindaron los primeros auxilios al conductor, valorando sus lesiones como leves, por lo cual, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital.

En las labores de apoyo también participaron elementos del Departamento de Bomberos, quienes despejaron el camino y se aseguraron de neutralizar cualquier derrame de combustible. Por su parte, agentes de la Guardia Nacional, División Carreteras, se hicieron cargo de resguardar la zona para prevenir otros accidentes y coordinar las maniobras para el posterior retiro del vehículo con ayuda de una grúa.

Personal de emergencias estuvo presentes en el lugar de los hechos

Apenas ayer sábado por la noche se registró una tragedia en la misma carretera. Elementos de diferentes órdenes del Gobierno, así como personal de servicios de emergencia, desplegaron un operativo en la comisaría de Esperanza, luego de que se reportara un aparatoso accidente frente a la entrada del fraccionamiento Villa Bonita, en el municipio de Cajeme. Este siniestro, por desgracia, dejó una víctima mortal.

Fuente: Tribuna del Yaqui