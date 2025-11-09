Desaparición de Jesús Adán estremece a Cajeme; ya son casi dos semanas sin saber de él

Cajeme, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora compartió una ficha de localización para dar con el paradero de Jesús Adán López Quijada, un hombre de 48 años de edad que fue visto por última vez el pasado 27 de octubre de 2025 en la localidad de Granjas Micas, ejido que pertenece al municipio de Cajeme. Desde ese momento, familiares y autoridades han comenzado los trabajos de búsqueda para que regrese con bien a casa.

De acuerdo con la información proporcionada por el organismo, Jesús Adán es de piel morena clara, complexión delgada y mide aproximadamente 1.70 metros. Tiene cabello negro, corto y liso, además de ojos cafés de tamaño mediano. Se desconoce qué tipo de vestimenta portaba al momento en el que se registró su desaparición, por lo que las instancias competentes piden poner suma atención a sus características físicas y los datos presentados.

Con respecto a sus señas particulares, el individuo presenta un tatuaje en el brazo izquierdo con el nombre 'Adán' y una verruga ubicada en la parte inferior del ombligo. Estos datos pueden ser fundamentales para facilitar su identificación en caso de que alguna persona lo haya visto o tenga datos que ayuden a ubicarlo. Cabe mencionar que no se tienen detalles con respecto al momento en el que desapareció.

La Comisión de Búsqueda para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a JESUS ADAN LOPEZ QUIJADA.

Cualquier información, al teléfono:

-6622297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Cajeme pic.twitter.com/PCsgWLQwGW — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) November 6, 2025

Las autoridades hacen un llamado urgente a cualquier ciudadano que pueda aportar información sobre su paradero. Los reportes pueden hacerse al número telefónico 6622297369 o a las líneas de emergencias del 9-1-1. También se puede escribir al correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Cualquier detalle, por mínimo que parezca, puede ser clave para que Jesús Adán López Quijada se pueda reencontrar con su familia.

En otro caso atendido y difundido por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, Josué Abisai Cruz Espinoza, un joven de 19 años de edad, fue reportado como desaparecido en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme. Josué Abisai fue visto por última vez el pasado 21 de julio de 2025 en calles de la colonia Misión San Rafael, la cual se sitúa en la zona sur de la mencionada localidad.

#Seguridad | Claman por el regreso de Josue Abisai, joven de 19 años desaparecido en Ciudad Obregón uD83DuDEA8uD83DuDE94https://t.co/gKrG4PBP6X — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui