Detienen a dos generadores de VIOLENCIA y aseguran 11 kilos de metanfetamina en Tlaxcala

Ixtacuixtla, Tlaxcala.- Autoridades del Gobierno Federal realizaron un importante operativo en inmediaciones del municipio de Ixtacuixtla, en el estado de Tlaxcala, el cual derivó en la detención de dos presuntos generadores de violencia y el aseguramiento de alrededor de once kilogramos de metanfetamina.

De acuerdo con los primeros reportes, el despliegue fue efectuado por agentes de la Guardia Nacional y elementos del Ejército mexicano, como parte de las acciones permanentes de vigilancia en la región. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el aseguramiento ocurrió mientras se realizaban patrullajes terrestres en distintos puntos del municipio.

Durante estas labores, personal militar y de la Guardia Nacional localizó un vehículo en el que viajaban los dos sujetos presuntamente involucrados en el traslado del narcótico. Tras inspeccionar la unidad, se encontraron paquetes con la sustancia sintética con un peso aproximado de 11 kilogramos. Tanto las personas detenidas como el vehículo y la droga asegurada fueron trasladados y entregados a las autoridades correspondientes.

Según se detalló, será el Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), el cual determine la situación jurídica de los implicados y continúe con las investigaciones periciales necesarias para integrar la nueva carpeta de este caso. Asimismo, la Sedena destacó que el operativo se realizó bajo protocolos que garantizan pleno respeto a los derechos humanos.

Señaló que estos trabajos tienen como objetivo inhibir el tráfico de sustancias ilícitas y fortalecer la seguridad en la zona, así como contribuir a preservar el orden y la paz pública. Este tipo de acciones se enmarcan en los operativos coordinados entre Sedena y Guardia Nacional para combatir delitos vinculados al crimen organizado en distintos estados del país.

Las autoridades reiteraron que continuarán con la vigilancia permanente para evitar el tránsito de narcóticos y lograr detenciones de personas relacionadas con su distribución.

