Era David y cuidaba cerdos: Identifican al hombre sin vida hallado al oriente de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La mañana del sábado 8 de noviembre de 2025 se reportó la presencia del cuerpo de una persona sin vida a un costado de la presa Abelardo L. Rodríguez, detrás de la colonia La Metalera, ubicada al oriente de Hermosillo. Los reportes preliminares indicaron que se trataba de un masculino con el rostro desollado y su hallazgo generó una intensa movilización por parte de los integrantes de las diferentes corporaciones policíacas.

De acuerdo con un nuevo informe, los hechos se registraron en un predio situado en las inmediaciones del Rancho Almanaque, justo detrás del Cerro Coyote. Trascendió que el hoy occiso respondía al nombre de David 'N', quien tenía 31 años de edad y trabajaba en el mencionado rancho hace aproximadamente cuatro meses. Dentro sus funciones principales se encontraba el cuidado de cerdos, esto tras un reciente ataque de coyotes en la zona.

Según el testimonio del propietario del lugar, el fallecido llevaba varios meses trabajando en el lugar. El dueño mencionó que la tarde del viernes 7 de noviembre, aproximadamente a las 18:00 horas, acudió a visitarlo para llevarle comida y lo estuvo acompañando por alrededor de una hora, esa fue la última vez que mantuvo contacto él. La mañana del sábado, el individuo acudió al rancho, pero encontró a David 'N' sin vida.

No se descarta que el ataque de un animal haya sido la causa de su muerte.

Preliminarmente se indicó que la víctima mortal vestía una camisa negra, un pantalón camuflajeado y estaba dentro de la propiedad al momento de ser localizado muerto. Tras recibir el reporte, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como de la Secretaría Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN) se movilizaron a la ubicación para dar fe de los hechos.

Agentes ministeriales se encargaron de las averiguaciones previas del caso para esclarecer los hechos, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó el resto de diligencias para integrar la carpeta de investigación. No se descarta que un posible ataque de animales le haya arrebatado la vida, pero las indagatorias complementarias van a determinar las causas del fallecimiento del hombre.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/ab1h4Yvtr6 pic.twitter.com/6WFh0dTt1f — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui