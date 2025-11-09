Especialistas de UNAM e IPN trabajarán en peritajes en caso Waldo's; "no habrá impunidad ni chivos expiatorios": Durazo

Hermosillo, Sonora.- A ocho días de la explosión de la tienda Waldo's en el Centro de Hermosillo, hecho por el cual murieron 24 personas y más de 10 quedaron lesionadas, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional, ciencia, innovación (IPN) trabajarán en los peritajes para dar con la verdad. El mandatario afirmó que la "tragedia no quedará impune".

"Habrá investigaciones ministeriales y administrativas exhaustivas y rigurosas. Llegaremos a la verdad con una investigación sin precipitaciones, pero sin pausas que garanticen a las víctimas contar con información concluyente y al mismo tiempo aclarar las preguntas de la opinión pública respecto de las responsabilidades penales y administrativas", señaló Durazo Montaño. Informó que pidió al rector de la UNAM y al director del IPN que sus equipos técnicos multidisciplinarios de sus institutos de ingeniería coadyuven en la realización de los más diversos peritajes que representan uno de los retos fundamentales de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

A ocho días de la tragedia ocurrida en Hermosillo, hemos atravesado jornadas de profundo dolor.



El duelo ha sido de todos.



Lo dije desde el primer momento y hoy lo reitero con total convicción, no habrá impunidad y la investigación avanza sin pausas.



Durazo Montaño dijo que supo desde el primer momento de la tragedia que las palabras no alcanzarían para aliviar el sufrimiento de quienes perdieron a los suyos, ni el de una sociedad que vio quebrantada su seguridad en un acto tan cotidiano como ir a una tienda. "Reconozco la solidaridad de quienes se han movilizado recordando y demandando justicia. Lo reconozco particularmente, porque aun en su dolor, rabia incluso, todas las expresiones han sido pacíficas". Expresó que tomará las decisiones de gobierno que sean necesarias para marcar un antes y un después, esto con atención inmediata, humana, sensible, permanente y sin restricciones burocráticas a la reparación integral del daño a las víctimas. "No permitiré que se politice la investigación, no habrá impunidad, pero tampoco chivos expiatorios. Habrá investigaciones ministeriales y administrativas".

Por último, dijo que la FGJES y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identificarán con claridad los tramos de responsabilidad correspondientes y que solo sus conclusiones marcarán la pauta.

