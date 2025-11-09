Falta de precaución: Automovilista le corta circulación a motociclista en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El fraccionamiento Casa Blanca, en el sector poniente de Ciudad Obregón, fue el escenario de un percance de tránsito durante la tarde de este domingo 9 de noviembre. El accidente ocurrió en el cruce del bulevar Casa Blanca y la calle Praderas, en el que participaron un automóvil sedán y una motocicleta, dejando únicamente daños materiales, sin que se registraran personas con lesiones de gravedad.

Fue aproximadamente a las 18:40 horas, cuando el conductor de un vehículo Ford Fusion de color negro circulaba en dirección de oriente a poniente sobre el mencionado bulevar. De acuerdo con los primeros informes, al llegar al cruce con la calle Praderas, el automovilista ejecutó una maniobra en el retorno con la intención de reincorporarse a la misma vía, pero en sentido contrario, hacia el este, sin percatarse del motociclista.

Fue durante esta acción que el conductor le cortó circulación a la unidad ligera que transitaba de manera regular en el carril de poniente a oriente. La falta de precaución al realizar el viraje provocó que el automóvil invadiera la trayectoria de la moto, causando el choque entre ambas unidades. La alerta al número de emergencias 911 movilizó a paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron al lugar para valorar a los conductores.

Afortunadamente, tras una revisión, confirmaron que ninguno presentaba heridas que requirieran traslado a un hospital. Por su parte, elementos de la Policía Municipal de Cajeme tomaron control de lo sucedido, documentando los hechos para la elaboración del peritaje correspondiente que permitirá deslindar las responsabilidades.

Una unidad de la Policía Municipal estuvo presente en el lugar

Cabe mencionar que ayer sábado por la noche se registró una tragedia en la carretera federal México 15. Elementos de diferentes órdenes del Gobierno, así como personal de servicios de emergencia, desplegaron un operativo en la comisaría de Esperanza, luego de que se reportara un aparatoso accidente frente a la entrada del fraccionamiento Villa Bonita, en el municipio de Cajeme. Este siniestro, por desgracia, dejó un motociclista sin vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui