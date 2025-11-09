Fatal accidente en Navolato: Muere motociclista tras perder el control y salir de la carretera

Navolato, Sinaloa.- La mañana de este domingo 9 de noviembre de 2025 se reportó un accidente de tránsito dejó como saldo a un motociclista muerto en las cercanías del ejido Bachoco, perteneciente al municipio de Navolato, Sinaloa. Hasta el momento se desconoce la identidad del hoy occiso, pero se dijo que se trata de un hombre de 40 años de edad aproximadamente, quien perdió el control del manubrio y se salió del camino.

De acuerdo con información del portal de noticias Línea Directa, el fallecido se movilizaba a bordo de una motocicleta Italika, propiedad de su trabajo, sobre la carretera que va de Cinco Hermanos hacia Bachoco. Sin embargo, aproximadamente al llegar al kilómetro 8+600, no pudo controlar el vehículo ligero y terminó por sufrir el percance. Alrededor de las 09:00 horas, las autoridades correspondientes fueron alertadas sobre este fatal incidente.

Trascendió que la víctima era de complexión robusta y tez morena, que además vestía con una playera tipo polo color azul aguamarina y un chaleco rompeviento de color rojo, un pantalón de mezclilla en color azul, calcetines y calzado negro. La persona quedó a un costado de la carretera pavimentada que conduce del ejido Bachoco a 5 Hermanos, ubicada al poniente del municipio, hasta donde acudieron elementos de la Policía y Tránsito Municipal.

A su llegada, los uniformados confirmaron el deceso y procedieron a delimitar el área con cinta amarilla, mientras que personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los respectivos trabajos de campo en la zona. Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizó las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos y determinar las causas de este accidente en el que el tripulante de una motocicleta falleció instantáneamente.

Después de concluir con las pesquisas correspondientes, la autoridad ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público competente, a la espera de ser identificado legalmente y posteriormente entregado a sus familiares.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/ab1h4Yvtr6 pic.twitter.com/6WFh0dTt1f — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui