Golpe al crimen en Michoacán: Aseguran armamento y más de 300 kilos de droga sintética

Morelia, Michoacán.- En medio de la crisis de inseguridad y violencia que se vive en el estado de Michoacán, a raíz del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional realizaron uno de los aseguramientos más relevantes del mes: incautaron armamento militar y aproximadamente 330 kilogramos de droga sintética en la comunidad Las Trincheras, ubicado municipio de Huetamo.

De acuerdo con los reportes de las autoridades michoacanos, los hallazgos se realizaron durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres efectuados entre el jueves 6 y viernes 7 de noviembre. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que el operativo se ejecutó bajo la coordinación de la XII Región Militar y la 21/a Zona Militar, ambas con presencia en la región.

En este nuevo golpe al crimen organizado en Michoacán, ninguna persona fue detenida, no obstante, el material asegurado quedó bajo custodia de autoridades federales para las investigaciones correspondientes. Durante la primera intervención, los elementos de seguridad ubicaron equipo táctico y armas de uso exclusivo del Ejército mexicano, entre ellas dos ametralladoras calibre .50 y una RPD calibre 7.62 x 39, además de rifles de distintos modelos.

También fueron localizados cargadores, miles de cartuchos, granadas calibre 40 milímetros y aditamento lanzagranadas.

En el segundo evento, los agentes federales localizaron diversos vehículos y motocicletas presuntamente vinculados a grupos criminales, así como paquetes que contenían la droga sintética con un peso aproximado de 330 kilogramos. Todo lo asegurado fue embalado y trasladado para ser analizado por especialistas.

La Sedena informó que el armamento y la droga quedaron a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar su situación jurídica y dar seguimiento a los peritajes. La dependencia destacó que este operativo forma parte de las acciones para desarticular estructuras delictivas que operan en la región de Tierra Caliente.

En su comunicado, el Ejército subrayó que las labores se realizaron con apego a la ley y con respeto a los derechos humanos, con el objetivo de garantizar la seguridad y la paz en las comunidades michoacanas.

