Hallan a una menor de 11 años en Navojoa; abordó automóvil de plataforma y desapareció

Navojoa, Sonora.- A lo largo de este domingo 9 de noviembre de 2025, un reporte en redes sociales informó sobre la desaparición de Kamila Yamileth Valdez Romero, una menor de 11 años de edad que abordó un vehículo de plataforma y perdió comunicación con sus familiares en Navojoa, Sonora. La noticia generó gran preocupación entre familiares y conocidos, quienes solicitaron la ayuda de la comunidad para localizarla sana y salva.

Después de horas de angustia, medios locales confirmaron que la búsqueda culminó y que la niña fue encontrada con bien. El caso se difundió ampliamente en redes sociales para lograr que más personas puedan brindar información. Al momento de su desaparición, familiares de Kamila indicaron que ella vestía con una camisa negra, short de mezclilla y tenis blanco. Gracias a la colaboración por parte de la ciudadanía, la joven se pudo reencontrar con sus seres queridos.

De forma preliminar se informó que Kamila Yamileth fue vista por última vez en el fraccionamiento Herradura, ubicado en el mencionado municipio. En ese momento, la menor solicitó el servicio de un automóvil de plataforma y durante el camino dejó de responder llamadas y mensajes de su familia, lo que encendió las alertas entre su entorno más cercano. Toda la información que brindó la comunidad navojoense resultó clave en la pronta localización.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ni la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora se han pronunciado al respecto, por lo que se desconocen los detalles alrededor de la desaparición de Kamila Yamileth Valdez Romero, quien afortunadamente ya fue encontrada.

Reportan desaparecida a pareja en Guaymas

En otro caso registrado en el municipio de Guaymas, un matrimonio se encuentra desparecido desde el pasado viernes 31 de octubre de 2025, día en el que abandonaron su domicilio situado en la colonia Fátima y se dirigieron a una sucursal bancaria para cobrar su pensión. Se trata de Rubén Francisco Castelo Durán y Guillermina Laura Juárez, de 56 y 54 años de edad respectivamente, de quienes se desconoce su paradero y su situación ya fue reportada en redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui