Le decían 'El Chapito': Fallece marisquero arrollado por unidad gubernamental en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- En un accidente tránsito registrado la mañana de este domingo 9 de noviembre del 2025, el dueño de un puesto de mariscos perdió la vida tras ser embestido por el conductor de una camioneta, en hechos ocurridos en la colonia Benito Juárez, en las inmediaciones de una zona conocida como Kz4, ubicada en el sector centro de Culiacán. Autoridades de los diferentes niveles de gobierno se movilizaron hacia al sitio para atender la emergencia.

Según datos recabados por el portal de noticias Los Noticieristas, el hoy occiso fue identificado como José Luis 'N', de quien se dijo tenía entre 60 y 65 años de edad, apodado como 'El Chapito'. Trascendió que el sexagenerio atendía una pequeña carretera y tenía un local en el que trabajó durante más de 40 años sobre la avenida Venustiano Carranza, casi esquina con bulevar Gabriel Leyva Solano, muy cerca de un sector popularmente conocido como la Caseta Cuatro.

Los primeros reportes indican que los hechos se registraron alrededor de las 09:00 horas, cuando el fallecido y su esposa se alistaban para abrir el negocio. Extraoficialmente se dijo que se trata de una camioneta de la marca Dodge Ram, color blanco y que en sus puertas portaba logotipos del programa Bienestar del Gobierno Federal, por lo que se presume que se trata de una unidad oficial, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Tras el golpe el comerciante salió disparado por el aire junto con la carreta y los productos que ofrecía hasta caer sobre el pavimento de la avenida Venustiano Carranza, mientras que los fragmentos del local quedaron a aproximadamente 50 metros de distancia después del punto de impacto y tras el choque la camioneta siguió avanzando sin control hasta chocar contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad de concreto que partió por la mitad", explicó el medio anteriormente citado.

Supuestamente, la unidad continuó su camino hasta la calle 6 de Noviembre, en donde giró hacia la izquierda y terminó sobre la banqueta e impactada con el frente de un domicilio. El vehículo presentó daños totales en el parabrisas y el capacete, mientras que se reportó que el conductor resultó con lesiones en el cráneo, rostro, hombros y tórax. Hasta el lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja para atender a las personas afectadas.

Elementos de la Unidad de Vialidad acordonaron el área, mientras que los socorristas confirmaron que el marisquero ya no contaba con signos vitales. Con respecto al presunto responsable, fuentes extraoficiales señalaron que fue atendido en el lugar y posteriormente quedó a disposición de las autoridades. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizó las diligencias correspondientes para que el cuerpo fuera llevado al Servicio Médico Forense (Semefo).

uD83DuDEA8??El dueño de una marisquería fue atropellado y perdió la vida mientras se preparaba para abrir su negocio ubicado en la colonia Benito Juárez, en el centro de Culiacán. El hombre fue arrollado por una camioneta del Bienestar perteneciente al gobierno federal. pic.twitter.com/kIKCgl69b4 — MeganoticiasCuliacán (@Meganoticiascln) November 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui