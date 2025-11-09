Le salvaron la vida: Policías de Hermosillo socorren a niño de 4 años tras picadura de alacrán

Hermosillo, Sonora.- La rápida respuesta de dos oficiales de la Policía Municipal de Hermosillo fue fundamental para que un niño de 4 años de edad recibiera atención médica de urgencia tras sufrir la picadura de un alacrán. El incidente concluyó con el traslado del menor a un hospital, evitándose así una tragedia. Los hechos sucedieron cerca de las 21:15 horas, en la colonia Las Peredas, al sur de la ciudad.

En ese momento las oficiales Yesenia Parra Saavedra y Mirsha Yuridia Martínez realizaban un patrullaje sobre la calle Hacienda del Sur, cuando un padre de familia quien, con visible preocupación, les salió al paso y solicitó auxilio. El hombre informó a las agentes que su hijo de 4 años acababa de ser picado por un alacrán, una situación que representa una seria emergencia médica, especialmente en niños pequeños.

Comprendiendo que cada segundo era crucial, las oficiales Parra y Martínez no dudaron en actuar. A bordo de su patrulla, la unidad E-385, usaron el vehículo como un transporte de emergencia. Subieron al niño y a su padre y se dirigieron hacia la clínica del Seguro Social más cercana para garantizar que el pequeño recibiera el tratamiento especializado que necesitaba, incluyendo la posible administración de suero antialacrán.

La decisión de las oficiales de realizar el traslado directamente, en lugar de esperar a una ambulancia de la Cruz Roja, fue crucial para que el niño accediera al cuidado médico en el menor tiempo posible. Esto ocurre en un contexto sensible en Hermosillo respecto a los riesgos asociados con las picaduras de alacrán, ya que hace poco más de un mes, la ciudad vivió un suceso lamentable que concientizó sobre este peligro.

Niña murió por picadura de alacrán

El pasado lunes 20 de octubre una menor de 5 años de edad falleció por picadura de alacrán en una escuela de Hermosillo. Su muerte sucedió en el Hospital de Ginecopediatría (HGP) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El suceso fue confirmado por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien aseguró que se inició una investigación en la que colaboran dependencias estatales y federales para esclarecer la cadena de eventos.

