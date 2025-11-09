Los arrestan por consumo de narcóticos en Nogales; les aseguran crystal y metanfetamina

Nogales, Sonora.- Durante las primeras horas del sábado 8 de noviembre de 2025, elementos de la Policía Municipal de Nogales efectuaron la detención de dos hombres en diferentes sectores de la ciudad fronteriza. Los individuos tenían en su posesión una sustancia granulada con las características propias de las metanfetaminas y crystal, además se les aseguraron productos presuntamente relacionados con hechos delictivos.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, el primer arresto se registró sobre la calle Santa Fe, en la colonia San Carlos, cuando los uniformados se encontraban realizando labores de prevención y vigilancia. En un momento, los agentes observaron a una persona del sexo masculino que presuntamente estaba consumiendo sustancias ilícitas. Al ser abordado, el individuo se identificó como Juan H. 'N', de 23 años de edad.

Durante una revisión preventiva, los policías municipales le aseguraron 13 envoltorios confeccionados en plástico transparente, los cuales contenían una sustancia granulada con las características de una droga conocida como crystal. También se le decomisaron un cuchillo, cargadores para teléfono celular y cajetillas de cigarros. El sujeto, junto con los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido.

Parte de los indicios asegurados durante las detenciones.

En otro hecho registrado sobre la avenida Obregón, los oficiales detectaron un vehículo de alquiler Ford Focus, desde donde se desprendía abundante humo y que no contaba con una luz trasera, por lo cual se le marcó el alto al conductor de la unidad. El hombre se identificó como Germán A. 'N', de 33 años, quien llevaba consigo un envoltorio abierto conteniendo una sustancia granulada con las características de la metanfetamina.

Al momento de la respectiva revisión, las fuerzas del orden le encontraron 17 envoltorios adicionales confeccionados en plástico transparente con la mencionada sustancia. Tras inspeccionar el interior del automóvil, los uniformados localizaron tres botellas una de whisky Buchanan’s, una de whisky Jack Daniel’s, una de tequila José Cuervo y dos cargadores para teléfono celular.

Las sustancias decomisadas fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui