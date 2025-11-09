Masacre en fiesta de Culiacán: Ejecutan a balazos a cuatro personas y hieren a cuatro más

Culiacán, Sinaloa.- La noche del sábado 8 de noviembre de 2025 se registró un ataque armado que dejó como saldo preliminar a cuatro personas muertas y cuatro más lesionadas en la colonia Lázaro Cárdenas, al sur de Culiacán. Trascendió que entre los fallecidos se encuentra una mujer y entre los heridos hay un menor de edad que presentó lesiones por esquirlas de arma de fuego. El violento hecho generó una intensa movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas.

Según información recabada por el portal de noticias Los Noticieristas, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas, cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego sobre la calle Manuel Ávila Camacho, entre Gardenia y Clavel, en donde se realizaba una fiesta. Preliminarmente se identificaron a las víctimas mortales como Alma 'M', de 55 años de edad; Manuel 'A', de 32 años; Alberto 'A', de 28 años; y Alfredo 'N', de quien se desconocen sus datos generales.

Versiones extraoficiales que surgieron en el lugar de los hechos indican que Manuel 'A' y Alberto 'A' eran hermanos. Con respecto a los cuatros lesionados, hasta el momento se desconoce sus respectivas identidades y su estado actual de salud. Los primeros reportes señalan que gatilleros desconocidos se presentaron en el sitio portando equipo táctico y armas largas, quienes, por razones aún desconocidas, abrieron fuego contra los ahí presentes.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Cuatro muertos, entre estos una mujer y varios lesionados deja como saldo atentado a balazos en fiesta con temática de cholos en la colonia Lázaro Cárdenas de Culiacán, Sinaloa pic.twitter.com/opnsFlMd3d — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) November 9, 2025

Mientras realizaban labores de patrullaje por la zona, elementos del Ejército Mexicano fueron alertados sobre la agresión armada, por lo que se trasladaron a la ubicación. Asimismo, paramédicos de Cruz Roja, así como del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (Gerum), acudieron al sector para brindar atención médica a los afectados. El personal médico confirmó la muerte de cuatro personas y llevaron a los heridos a diferentes hospitales de la capital sinaloense.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en el área, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa cumplieron con las diligencias correspondientes. Como parte de las pesquisas se levantaron casquillos percutidos y un cargador para arma larga de color negro, con cartuchos al interior. Finalmente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo).

uD83DuDEA8 Tragedia en Culiacán: ataque armado en fiesta deja 4 muertos y 4 heridos uD83DuDEA8

Sujetos armados abrieron fuego durante una fiesta en la colonia Lázaro Cárdenas, dejando cuatro personas sin vida, entre ellas una mujer, y cuatro heridos, incluido un menor. uD83DuDE14https://t.co/bFpId4eoFw pic.twitter.com/tm6itkjMIv — Entre Veredas Sinaloa (@entreveredas) November 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui