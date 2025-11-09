Motosicarios irrumpen en vivienda y asesinan de varios balazos a padre e hijo en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Durante la tarde de este domingo 9 de noviembre de 2025, un padre y su hijo fueron ejecutados a balazos en un domicilio ubicado en la colonia Loma Atravesada de Mazatlán, Sinaloa. A través de las líneas de emergencias del 911, vecinos del sector reportaron detonaciones de arma de fuego, por lo que se generó una fuerte movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas.

Según datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, los hechos se registraron a las 13:00 horas, cuando seis sujetos armados, quienes se movilizaban a bordo de tres motocicletas, irrumpieron en una vivienda situada sobre la calle Gómez Zepeda y Múnich, en donde dispararon en contra de las víctimas en reiteradas ocasiones. Residentes del lugar identificaron a los fallecidos como padre e hijo, ambos de nombre Noé, de 47 y 22 años respectivamente.

De acuerdo con los primeros informes, por la calle Gómez Zepeda llegaron tres motocicletas con unos seis hombres y al llegar a la casa blanca, empezaron a disparar contra dos personas que estaban en la puerta. En la entrada y en el pasillo quedaron los cuerpos de dos hombres, un adulto y un joven sin vida por impactos de arma de fuego. Se informó que los motociclistas regresaron de nuevo y volvieron a disparar para rematarlos", detalló el medio anteriormente citado.

Como primeros respondientes, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), así como de la Policía de Investigación, se trasladaron al sitio y confirmaron el doble homicidio. Paramédicos de Cruz Roja valoraron a las víctimas y constataron que ya no contaban con signos vitales, por lo que la zona quedó acordonada con cinta amarilla. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial realizó los trabajos de campo para recolectar indicios en la escena.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargaron de las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. Una funeraria local cumplió con el levantamiento y traslado de los cuerpos hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se les practicará la respectiva autopsia de ley y así puedan ser entregados a sus familiares una vez que los reclamen legalmente.

Fuente: Tribuna del Yaqui