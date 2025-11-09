Preocupación en Hermosillo por la desaparición de José Ángel; sufre de crisis epilépticas

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora emitió una cédula informativa para localizar a José Ángel Contreras Molina, un hombre de 51 años de edad, quien fue reportado como desaparecido en la ciudad de Hermosillo, Sonora. El organismo informó que el sujeto fue visto por última vez el pasado lunes 27 de octubre de 2025 en la colonia Carmen Serdán y desde ese día no se sabe nada de él.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión de Búsqueda, José Ángel es de complexión delgada, tez blanca, pesa 70 kilogramos y mide 1.68 metros aproximadamente. Tiene cabello canoso y corto, además de ojos de color café y de un tamaño promedio. También se indicó que tiene una boca pequeña y labios delgados. Entre sus señas particulares, el individuo presenta una cicatriz en el lado derecho de su ojo.

Cabe mencionar que el hombre padece de crisis epilépticas, es por ello que sus familiares viven momentos de angustia ante la incertidumbre de no saber dónde se encuentra y teme por su bienestar debido a su estado de salud. Se desconoce qué tipo de vestimenta usaba al momento de desaparecer, por lo que las autoridades exhortan a la ciudadanía prestar atención en sus características físicas y rasgos distintivos.

La Comisión de Búsqueda para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a JOSE ANGEL CONTRERAS MOLINA.

Cualquier información, al teléfono:

-6622297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Hermosillo pic.twitter.com/Vw55IqHzPu — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) November 9, 2025

Se hace un llamado urgente a cualquier ciudadano que pueda aportar información sobre su paradero. Los reportes pueden hacerse al número telefónico 6622297369 o a las líneas de emergencias del 9-1-1. También se puede escribir al correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Cualquier detalle, por mínimo que parezca, puede ser clave para que José Ángel Contreras Molina se pueda reencontrar pronto con su familia.

En otro caso atendido por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora, Jesús Adán López Quijada, de 48 años, se encuentra en calidad de desconocido y se desconoce su paradero desde el pasado 27 de octubre, cuando fue visto por última vez en la localidad de las Granjas Micas, perteneciente al municipio de Cajeme. Entre sus señas particulares destaca un tatuaje en el brazo izquierdo con el nombre 'Adán' y una verruga ubicada en la parte inferior del ombligo.

La Comisión de Búsqueda para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a JESUS ADAN LOPEZ QUIJADA.

Cualquier información, al teléfono:

-6622297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Cajeme pic.twitter.com/PCsgWLQwGW — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) November 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui