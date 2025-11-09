Reportan asesinato de delegado de Sotelo en Guanajuato: Lo habrían sacado de su casa para matarlo

Salamanca, Guanajuato.- La violencia política volvió a sacudir México este fin de semana. Durante los primeros minutos de este sábado 8 de noviembre de 2025, se reportó el asesinato del delegado de la comunidad de Sotelo (Salamanca, Guanajuato) identificado como Hermenegildo Vázquez Pérez. Presuntamente, un grupo de hombres armados irrumpió en su vivienda y, sin mediar palabra, lo atacaron a balazos en plena vía pública.

Este hecho provocó indignación entre habitantes del poblado, quienes declararon que el representante comunal era una persona activa y cercana a los vecinos. Asimismo, recordaron que hace una semana, en la ciudad de Uruapan, Michoacán, fue asesinado en un evento público el alcalde de esa región, Carlos Manzo.

Los hechos se reportaron la noche del sábado.

Esto se sabe del homicidio de Hermenegildo Vázquez

De acuerdo con los reportes iniciales, la madrugada del sábado un comando armado habría llegado hasta el domicilio del funcionario comunitario, ubicado en la calle Primavera. Los hombres ingresaron de manera violenta para sacar a Vázquez Pérez y llevarlo hacia un vehículo estacionado frente a la casa. Todo indicaría que la víctima se resistió a ser privada de la libertad, lo que provocó que los atacantes le dispararan a corta distancia.

El cuerpo del delegado quedó tendido a unos metros de su vivienda, mientras que los presuntos asesino huyeron hacia una dirección desconocida. En tanto, vecinos y testigos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo.

Elementos de la Policía Municipal de Salamanca, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y Guardia Nacional se hicieron presentes y, al confirmar la agresión, acordonaron la zona para iniciar las investigaciones. Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron para realizar el levantamiento de indicios y entrevistas a testigos, con el fin de esclarecer la agresión y ubicar a los responsables.

No obstante, a la fecha de publicación de esta nota, no se ha reportado la detención de personas relacionadas con el homicidio. Las pesquisas por este crimen continuarán.

