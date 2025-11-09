Se ocultaba en Sonora: Capturan a ciudadano estadounidense tras más de 2 años prófugo

Puerto Peñasco, Sonora.- Una colaboración entre México y Estados Unidos, en materia de seguridad, permitió que autoridades sonorenses lograran la detención de un ciudadano estadounidense que era buscado por la justicia de su país por delitos graves. El pasado 3 de noviembre, un operativo desplegado en el bulevar López Portillo, de Puerto Peñasco, dio como resultado el aseguramiento de Derek 'N', de 57 años de edad.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la acción fue el resultado de un trabajo de inteligencia y cooperación entre elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Municipal de Puerto Peñasco. Sobre Derek 'N' pesaba una orden de aprehensión emitida el 7 de mayo de 2023 en el condado de Chino Valley, Arizona.

Los cargos que enfrenta en Estados Unidos incluyen agresión agravada, impedir la respiración y agresión con intención de causar lesiones, catalogado como un delito grave de cuarto grado. Desde la emisión de dicha orden, el individuo se encontraba prófugo de la justicia. Una vez confirmada su identidad y su estatus migratorio irregular, las autoridades mexicanas procedieron conforme a los protocolos de colaboración internacional.

Derek 'N' fue trasladado a la Garita Internacional de Sonoyta - Lukeville, donde fue entregado formalmente a oficiales del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals). Ahora, deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente en la jurisdicción donde se le acusa. La Fiscalía General de Justicia del Estado señaló que con este resultado reitera su disposición para continuar trabajando en conjunto por la seguridad y la legalidad en la región.

Otro hecho similar ocurrió el pasado mes de octubre, también en Puerto Peñasco. La Fiscalía de Sonora realizó la detención y entrega de un ciudadano estadounidense que era buscado por las autoridades de Arizona. Se trata de David Anthony 'N', de 49 años de edad, originario de Phoenix, quien contaba con una orden de arresto emitida en el condado de Maricopa por el presunto delito de robo en tercer grado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora