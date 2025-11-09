Terrible hallazgo en Sinaloa: Abandonan a cuatro jóvenes muertos a orillas de carretera

San Ignacio, Sinaloa.- La mañana de este domingo 9 de noviembre, autoridades del Estado de Sinaloa confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de cuatro hombres en una zona rural del municipio de San Ignacio. El descubrimiento tuvo lugar en las inmediaciones del cruce de la carretera Culiacán - Mazatlán con el entronque hacia la comunidad de Ixpalino. El reporte fue atendido por elementos de diversas corporaciones de seguridad.

Al llegar al punto señalado para corroborar la información. Al llegar, establecieron un perímetro de seguridad para preservar la escena y permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, adscritos a la zona sur. Hasta el momento, las cuatro víctimas permanecen como no identificadas. De acuerdo con la información recabada en el lugar, todos los individuos presentaban evidentes signos de violencia.

Asimismo, tenían diversas heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Los peritos iniciaron el registro de sus características físicas y vestimenta como parte del proceso de identificación. Las descripciones proporcionadas por las autoridades son las siguientes:

Un hombre de entre 30 y 35 años de edad, de complexión robusta, quien vestía playera tipo polo color café, pantalón de mezclilla y tenis negros. Portaba un cinto táctico y una piernera para arma corta.

Otro individuo, de entre 25 y 30 años, de complexión regular, que llevaba una camiseta de camuflaje, pantalón de mezclilla azul y botas tácticas.

Un joven de aproximadamente 20 a 25 años, de complexión delgada, vestido con camisa de camuflaje, pantalón de mezclilla y botas tácticas negras.

El cuarto hombre, de cabello largo, vestía una camiseta negra, pantalón oscuro y botas tácticas.

Una vez concluidas las diligencias iniciales en el sitio del hallazgo, que incluyeron el levantamiento de indicios y el registro fotográfico de la escena, se ordenó el traslado de los cadáveres a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en la ciudad de Mazatlán. En esta dependencia se les practicará la necropsia de ley para determinar oficialmente las causas del fallecimiento y se continuará con los protocolos para lograr su plena identificación.

Cuatro cuerpos de Sicarios, fueron abandonados en el crucero que va a la comunidad de Ixpalino en San Ignacio, Sinaloa (Informacion en el enlace) https://t.co/GnaN1v2Y9p pic.twitter.com/9I0eBUYD2F — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) November 9, 2025

Testimonios no oficiales de residentes de la zona sugieren que los cuerpos pudieron haber sido abandonados en el lugar durante la noche del sábado, un dato que será integrado a la carpeta de investigación. La Fiscalía de Sinaloa abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, determinar el móvil delhomicidio múltiple y dar con los responsables. Se espera que en los próximos días se obtenga más información conforme avancen los trabajos forenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui