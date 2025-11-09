Tesorera municipal muere en trágico accidente carretero en Nuevo León; hay dos heridas

Mier y Noriega, Nuevo León.- En un aparatoso accidente automovilístico ocurrido este fin de semana, Jessica Noemí Lara García, tesorera municipal de Mier y Noriega, perdió la vida luego de que el vehículo en el que circulaba fuera impactado por otro conductor en el Ejido Dolores, específicamente sobre la carretera que conecta Doctor Arroyo con Mier y Noriega. El aparatoso percance se registró a las 23:30 horas del sábado 8 de noviembre de 2025.

Según información proporcionada por Fuerza Informativa Azteca, el vehículo Jetta, mismo en el que se movilizaba la funcionaria municipal, fue chocado de frente por una camioneta que era conducida presuntamente por un hombre en estado de ebriedad. En imágenes difundidas en redes sociales se puede observar que el automóvil de Jessica Noemí quedó totalmente destrozado, mientras que la otra unidad quedó volcada a un costado del tramo carretero.

Las primeras indagatorias apuntan a que la hermana y sobrina de la tesorera viajaban en el automóvil siniestrado. Las familiares de Lara García resultaron con lesiones, por lo que personal de Protección Civil realizó las maniobras necesarias para liberar a las víctimas que se encontraban atrapadas entre los fierros retorcidos, quienes posteriormente tuvieron que ser trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Hasta el sitio arribaron peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para llevar a cabo las averiguaciones previas del caso, actividades que se extendieron hasta la mañana de este domingo 9 de noviembre. Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acordonaron el perímetro, además de desviar el tráfico vehicular hacia rutas alternas para permitir las labores de rescate y retiro de las unidades involucradas.

Una vez que se confirmó el deceso de Jessica Noemí Lara García, el Ayuntamiento de Mier y Noriega expresó sus condolencias para la familia de la tesorera municipal y refrendó su apoyo ante esta lamentable pérdida. A través de un mensaje oficial, el alcalde de dicho municipio, Fidencio Gerardo Zavala González y su esposa Jessica Leticia Nava Gutiérrez también lamentaron el hecho y destacaron el compromiso por parte de Jessica Noemí en su labor pública.

