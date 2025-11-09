Tragedia en Ciudad Obregón: Fatal accidente en la Carretera Federal México 15 deja un muerto

Cajeme, Sonora.- La noche de este sábado, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un impresionante operativo sobre la Carretera Federal México 15, luego de que se reportara un aparatoso accidente frente a la entrada del fraccionamiento Villa Bonita, al norte de Ciudad Obregón. Este siniestro, por desgracia, dejó una víctima mortal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche de este sábado 8 de noviembre de 2025, alrededor de las 23:00 horas, tiempo local, en la Carretera Federal México 15, en la zona que va de norte a sur. Información extraoficial señaló que, presuntamente, el conductor de una motocicleta fue impactado por un vehículo particular, lo que provocó que saliera volando y se impactara fuertemente contra el pavimento, justo en el semáforo que está en la entrada de Villa Bonita.

El accidente tuvo lugar la noche de este sábado.

Testigos que vieron el siniestro dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Guardia Nacional División Caminos y paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe), quienes revisaron a la víctima y le brindaron los primeros auxilios.

No obstante, los socorristas señalaron que el conductor de la unidad, por desgracia, perdió la vida a causa de los golpes, por lo que su cuerpo quedó cubierto con una sábana azul. La zona del accidente quedó acordonada y fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes se encargaron de procesar la escena y de levantar el cuerpo del ahora fallecido, cuya identidad se desconoce.

Información extraoficial señaló que, por este siniestro, una persona resultó detenida, aunque los detalles de esta captura no han sido especificadas por las autoridades de Cajeme. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para circular con precaución, en especial en vías de rápida afluencia como la Carretera Federal México 15.

