Tras más de 1 mes, localizan con vida a Michel Alejandra, mujer desaparecida en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora confirmó este fin de semana la localización con vida de Michel Alejandra Munguia Soto, de 28 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado mes de octubre en Hermosillo. El hallazgo de la mujer tuvo lugar ayer sábado 8 de noviembre en un domicilio de la colonia Paseo del Pedregal, de la misma ciudad.

La movilización para encontrarla se activó después de que se perdiera contacto con ella el día 18 de octubre de 2025, mientras se encontraba en Hermosillo. Originaria de Los Mochis, Sinaloa, su caso generó la emisión de una Alerta Sonora, en la que se solicitaba la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero. En la ficha de búsqueda se describía a la joven con cabello castaño y estatura aproximada de 1.70 metros.

En cuanto a sus señas particulares, se detallaba un lunar en el lado izquierdo del labio inferior y un tatuaje de cruz en el dedo medio. Gracias a un operativo entre la Comisión de Búsqueda y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), se logró establecer la ubicación exacta de la extraviada. Las autoridades confirmaron que, tras su localización, se verificó que se encontraba en buen estado de salud y se procedió a notificar a sus familiares.

La propia Michel Alejandra explicó a las autoridades que nunca estuvo en peligro y que tampoco fue víctima de algún delito. Señaló que el motivo de su ausencia se debió a motivos personales, que no fueron revelados. De esta manera la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora desactivó el protocolo de búsqueda.

Este resultado refleja la efectividad del trabajo conjunto entre las instituciones dedicadas a la búsqueda y localización de personas, así como el compromiso de actuar con rapidez, sensibilidad y respeto a los derechos humanos. La Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora continuará fortaleciendo la colaboración interinstitucional y el acompañamiento a las familias, con el propósito de encontrar a quienes aún permanecen desaparecidos", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui