Tuvo que ser hospitalizada: Mujer resulta herida tras caerle el techo de su casa en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Una vecina de la colonia Emiliano Zapata, al sur de la ciudad de Hermosillo, recibió atención médica este domingo 9 de noviembre tras sufrir una lesión causada por el desprendimiento de material del techo de su vivienda. El incidente, que tuvo lugar durante el mediodía, requirió la presencia del Departamento de Bomberos de Hermosillo para asistir a la afectada y mitigar riesgos futuros en la propiedad.

El reporte de emergencia fue recibido por las autoridades alrededor de las 12:19 horas. De acuerdo con Jesús Armando García Medina, jefe de servicio de Bomberos, las unidades se movilizaron al domicilio donde una mujer de 44 años de edad había sido golpeada por la caída del enjarre. Al llegar, los socorristas encontraron a la residente consciente y estable, aunque presentaba una herida en la cabeza, por lo cual le brindaron los primeros auxilios.

La persona presentaba una herida de aproximadamente cinco centímetros en el cuero cabelludo. Es importante aclarar que lo que se desprendió fue el recubrimiento del techo, no la estructura principal de la losa", detalló García Medina.

Como parte del protocolo de seguridad, el equipo de Bomberos realizó una inspección del inmueble. Durante esta revisión, detectaron que otras áreas del enjarre se encontraban flojas y representaban un peligro latente para los habitantes. Para prevenir un segundo percance, los elementos procedieron a retirar manualmente todo el material suelto, asegurando así la zona afectada.

Dada la condición general de la vivienda, y al observar un deterioro visible en el techo de otra de las habitaciones, los bomberos solicitaron la intervención de la Coordinación Municipal de Protección Civil. El objetivo de esta medida es que personal especializado realice una evaluación estructural exhaustiva para determinar si la casa es segura para ser habitada o si necesita reparaciones urgentes.

Autoridades y servicios de emergencias presentes en el sitio

"Solicitamos la valoración de Protección Civil para que emitan un dictamen técnico sobre la habitabilidad del inmueble", concluyó el jefe de servicio. El área fue resguardada por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, mientras se concluían los trabajos de aseguramiento, a la espera del peritaje correspondiente.

