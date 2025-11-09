(VIDEO) Fatal accidente en la México-Puebla moviliza a las autoridades: Pipa ardió en llamas

Estado de México.- La noche de este sábado 8 de noviembre de 2025, elementos de distintas corporaciones del Gobierno y personal de Servicios de Emergencia desplegaron un amplio operativo en inmediaciones de la autopista México-Puebla, a la altura del municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México (Edomex) luego de que se reportara la volcadura de una pipa cargada con gas que terminó incendiándose sobre la vialidad.

El hecho generó alarma entre los automovilistas, pues hace casi dos meses se reportó un evento similar el inmediaciones del puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX). Este siniestro, por desgracia, cobró la vida de más de 30 personas.

uD83DuDEA8 Cierre total en la autopista México–Puebla.



Una pipa volcó y se incendió en el kilómetro 48, en la zona de Río Frío.

El incendio provocó el bloqueo completo de la vialidad, cuerpos de emergencia trabajan en el lugar.



?? Evitar la zona y toma rutas alternas. pic.twitter.com/t3BBoFlzDE — Reporte Sierra Norte (@RSierraNorte) November 9, 2025

Así fue la explosión de pipa en la México-Puebla

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, sábado 8 de noviembre, cerca del kilómetro 48+500, alrededor de las 21:00 horas. Se detalló que el vehículo de carga presuntamente circulaba a exceso de velocidad, por lo provocó que quedara volcado sobre la carpeta asfáltica y posteriormente comenzó a arder. Esto obligó a las autoridades a cerrar completamente la circulación en ambos sentidos.

Equipos de emergencia de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos del Estado de México arribaron de inmediato al lugar para contener el fuego y evitar que el combustible se extendiera hacia otros carriles. Al sitio también acudieron vulcanos de Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco, quienes trabajaron de forma coordinada para sofocar las llamas y enfriar el tanque de la unidad accidentada.

*EXPLOTA PIPA EN LA AUTOPISTA MÉXICO–PUEBLA; CIERRE DE LA CIRCULACIÓN EN AMBOS SENTIDOS*



*uD83DuDCCCMéxico–Puebla.- — Este sábado se registró la explosión de una pipa en la autopista México–Puebla, a la altura del kilómetro 48, lo que ha generado una intensa movilización de cuerpos de… pic.twitter.com/RtWKq8ybos — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) November 9, 2025

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que, por motivos de seguridad, el tránsito vehicular se cerró desde la Plaza de Cobro San Marcos, con desvíos hacia Chalco para los automovilistas que circulaban rumbo a Puebla. En dirección a la CDMX, la salida obligatoria se realizó a la altura del kilómetro 63, en el poblado de Río Frío, con el objetivo de evitar riesgos para los conductores.

Autoridades estatales informaron que, pese a la magnitud del accidente, no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas, únicamente daños materiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui