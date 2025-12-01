Aparatoso accidente en Hermosillo: Automóvil termina volcado y conductora queda atrapada

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde de este lunes 1 de diciembre de 2025 se registró un aparatoso accidente de tránsito en el sector norte de Hermosillo, Sonora, en el que participaron dos vehículos particulares, uno de los cuales sufrió una volcadura y una persona del sexo femenino quedó atrapada en su interior. Hasta el momento se desconoce la identidad de los involucrados, pero el percance vial generó una intensa movilización policial y de los cuerpos de auxilio.

De acuerdo con información preliminar, el incidente automovilístico se registró sobre el bulevar Las Torres, casi esquina con la calle López Castillo, en el fraccionamiento Las Torres, en donde la tripulante de un automóvil sedán, línea Toyota, color dorado y placas de circulación de Estados Unidos, se impactó de costado contra el ocupante de una camioneta Jeep Wrangler, color negro y modelo reciente.

El fuerte impacto provocó que el vehículo sedán se volcara con las llantas hacia arriba, mientras que la otra unidad quedó a un costado de la vialidad. Los primeros reportes señalan que la mujer, quien viajaba en el automóvil siniestrado, presentó una crisis nerviosa lo que dificultó su rescate. Personal de Bomberos de Hermosillo, así como elementos del Departamento de Tránsito Municipal, zona norte, se trasladaron hacia la ubicación.

El vehículo sedán presentó cuantiosos daños materiales.

Una vez en el lugar, los socorristas trabajaron para liberar a la víctima, quien, aparentemente por el estado de shock en el que estaba, se rehusaba a que se aplicaran las maniobras necesarias para sacarla de la unidad automotriz. Finalmente, la fémina logró salir evidentemente afectada por el accidente y paramédicos de Cruz Roja Mexicana, que también se movilizó al sitio, le brindaron los primeros auxilios en el lugar de los hechos.

Durante las labores de rescate y las indagatorias del caso para determinar las causas del percance para el deslinde de responsabilidades, la circulación se cerró de oriente a poniente sobre el bulevar Las Torres. Hasta el momento se desconoce si la mujer perjudicada requirió de su traslado a un hospital de la capital sonorense, pero en primera instancia se reportó que presentaba lesiones leves en su cuerpo, aunque una importante crisis nerviosa.

La mujer afectada recibió atención médica en el lugar de los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui