Arma, drogas, alcohol y cientos de menores de edad: Revientan fiesta clandestina en Nuevo León

San Pedro Garza García, Nuevo León.- Durante la noche del pasado viernes 28 de noviembre, un operativo conjunto entre autoridades municipales y federales resultó en la cancelación de una fiesta no autorizada en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. El evento, que tuvo lugar en una residencia particular de la colonia San Patricio, involucró la presencia de aproximadamente 350 a 400 menores de edad y concluyó con la detención de 11 adultos.

Los hechos se desarrollaron tras un reporte inicial recibido por el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), el cual alertaba sobre ruido excesivo proveniente de un domicilio ubicado en la calle Río Mónaco. Al arribar al sitio para verificar la situación, elementos de la Policía Municipal fueron abordados por un padre de familia, quien manifestó su preocupación al no poder establecer comunicación con su hija menor de edad, quien se encontraba al interior del inmueble.

Ante la denuncia y la posible situación de riesgo, se activaron los protocolos de seguridad pertinentes, desplegando un operativo en el que participaron efectivos de la Policía Municipal, el Grupo de Inteligencia y la Guardia Nacional. El objetivo principal de la intervención fue garantizar la integridad física de los adolescentes presentes y asegurar el perímetro. Al ingresar a la vivienda, las fuerzas de seguridad confirmaron la presencia de cientos de jóvenes, quienes presuntamente se encontraban incomunicados, ya que no tenían acceso a sus teléfonos móviles.

Encuentran a casi 400 menores de edad en fiesta clandestina en San Pedro pic.twitter.com/1oXbhNJt6S — Martin Fuentes (@MartinFuentes) November 30, 2025

Asimismo, se observó que una gran parte de los asistentes presentaba signos de ebriedad. Durante la inspección del lugar, las autoridades aseguraron diversos elementos probatorios que agravan la situación legal de los organizadores. El inventario de lo incautado incluye decenas de botellas de alcohol, sustancias con características propias de estupefacientes, básculas grameras, equipos de radiocomunicación, cascos balísticos, más de 100 mil pesos en efectivo y un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Como resultado de las diligencias, 11 personas, identificadas como organizadores y personal de apoyo del evento, fueron detenidas y trasladadas al C2 municipal. Posteriormente, quedaron a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica por la presunta comisión de delitos como corrupción de menores, posesión de armas de uso exclusivo y delitos contra la salud. Por su parte, los menores de edad fueron resguardados hasta ser entregados directamente a sus padres o tutores legales.

#Nacional Revientan fiesta clandestina de adolescentes en San Pedro

El ruido excesivo y el reporte de vecinos llevó a uniformados de la Policía de San Pedro a "reventar" una fiesta clandestina en donde convivían más de 250 menores entre alcohol, drogas https://t.co/3OyJHFYOPR pic.twitter.com/QvfZblUEa9 — La Prensa.mx (@laprensamx) December 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui