Arrestan a pareja que circulaba con un arma de fuego en Nogales; tres sospechosos huyeron

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado durante la noche del domingo 30 de noviembre de 2025, una pareja fue detenida en posesión de arma de fuego durante una recorrido de vigilancia efectuado por elementos de la Policía Municipal en la colonia Lomas de Nogales, ubicada en el municipio de Nogales, Sonora. Los sospechosos fueron detectados por los agentes cuando se movilizaban a bordo de un automóvil Nissan Altima, color dorado y modelo atrasado.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, el suceso se reportó alrededor de las 21:50 horas, cuando los uniformados realizaban labores de prevención en el cruce de las calles Rafael Hernández y Joaquín Pardavé, en donde se encontraba el vehículo en cuestión. Una vez que se le marcó el alto a la unidad automotriz, tres de los ocupantes descendieron y huyeron a fuerza de carrera con rumbo aún desconocido.

Mientras que los otros dos tripulantes, identificados como Carlos A. 'N.', de 32 años de edad, y Anahí 'N.', de 33 años, permanecieron en el interior del automóvil. Durante una inspección preventiva, los uniformados encontraron un arma tipo revólver, abastecida con cuatro cartuchos útiles y escondida entre los asientos del carro. Posteriormente, los oficiales municipales procedieron a efectuar las respectivas aprehensiones.

El arma asegurada, así como los dos detenidos, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), al tratarse de un delito del fuero federal. En tanto, las autoridades municipales continúan con las investigaciones correspondientes para determinar la relación de los ocupantes con el arma y localizar a los tres tripulantes que huyeron, de quienes hasta el momento no se tiene ningún dato.

En otro caso registrado el pasado martes 25 de noviembre en Nogales, un hombre identificado como Ulises 'N.', de 22 años, fue arrestado durante labores de prevención realizadas sobre el boulevard El Greco. Como resultado de las acciones, policías municipales aseguraron al sospechoso, quien usaba lentes oscuros y un pasamontañas, además de portar un cuchillo en la mano. También se le hallaron dos envoltorios con un presunto narcótico.

Fuente: Tribuna del Yaqui