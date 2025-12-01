Automóvil termina completamente calcinado tras incendiarse en SLRC; el chofer logró salir

San Luis Río Colorado, Sonora.- Durante la tarde de este lunes 1 de diciembre, se suscitó un incidente vehicular en la ciudad de San Luis Río Colorado, donde un automóvil particular fue consumido por las llamas en la vía pública. Los hechos tuvieron lugar en la calle 17 y la avenida Torreón, dentro de la colonia Federal. El suceso generó la inmediata activación de los protocolos de seguridad, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Al arribar al sitio, elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios desplegaron sus equipos y comenzaron de inmediato con las labores de combate contra el fuego, trabajando coordinadamente para sofocar las llamas que envolvían la unidad. A pesar de la pronta respuesta y los esfuerzos realizados por los bomberos para extinguir el incendio, el vehículo sufrió daños materiales severos, siendo declarado como pérdida total debido a la intensidad de la combustión.

De acuerdo con los primeros reportes emitidos por las autoridades en el lugar, se presume que el siniestro pudo haberse originado a causa de una falla mecánica, apuntando a un posible cortocircuito en el sistema eléctrico del motor. Por fortuna, el percance no dejó personas lesionadas. Se confirmó que tras notar el humo, el conductor logró evacuar el automóvil por su propio pie y a tiempo, resultando completamente ileso.

Para garantizar la seguridad de los transeúntes y facilitar las maniobras de los servicios de emergencia, el área fue resguardada por agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes se encargaron de controlar el tráfico y asegurar el perímetro hasta que la situación fue controlada en su totalidad, sin que el percance pasara a mayores.

El automóvil quedó totalmente envuelto en llamas

Cabe mencionar que este mismo lunes, un lamentable accidente de tránsito registrado en la zona céntrica de San Luis Río Colorado cobró la vida de una persona de la tercera edad, hecho que movilizó a las autoridades para esclarecer las circunstancias del suceso. El percance tuvo lugar en las calles Eusebio Kino y Cuarta, de la colonia Comercial, donde un hombre de 77 años de edad fue atropellado por un vehículo conducido por una mujer.

Fuente: Tribuna del Yaqui