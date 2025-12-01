Choca motociclista contra auto de empresa al norte de Navojoa; tuvo que ser hospitalizado

Navojoa, Sonora.- La tarde de este lunes 1 de diciembre, se registró un accidente de tránsito en el sector norte de la ciudad de Navojoa, el cual dejó como resultado a una persona del sexo masculino lesionada, así como daños materiales en las dos unidades participantes. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 16:30 horas, sobre la calle Pesqueira, entre Camino al Dátil y Calzada de los Rotarios.

De acuerdo con los reportes recabados en el sitio, en el percance se vieron involucrados un automóvil tipo sedán de la marca Volkswagen, color blanco, el cual portaba en sus costados el logotipo de la empresa Casel. La segunda unidad fue una motocicleta de la marca Kurazai, en color negro con detalles en rojo, la cual se distingue por contar con una estructura adaptada para proporcionar sombra al conductor.

Todo indica que el conductor de la motocicleta intentaba incorporarse a la circulación saliendo de una gasolinera ubicada en dicho sector. Al realizar la maniobra, presuntamente le cortó la circulación al Volkswagen que transitaba con preferencia en dirección de norte a sur. Esto provocó que la unidad ligera impactara contra la puerta del lado del conductor del automóvil, ocasionando que el motociclista cayera sobre el pavimento.

Como consecuencia del impacto y la caída, el conductor de la moto, quien fue identificado como un hombre de 35 años de edad, resultó con lesiones de consideración, presentando golpes visibles en el rostro y en ambas rodillas. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios y posteriormente trasladaron al afectado en ambulancia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Por su parte, la conductora del vehículo sedán permaneció en el lugar del siniestro en todo momento a la espera de la llegada de las autoridades. Elementos del Departamento de Tránsito Municipal arribaron para hacerse cargo de la situación, realizar el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades y asegurar el flujo vehicular en la zona.

Fuente: Tribuna del Yaqui