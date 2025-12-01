Ciudad Obregón: Joven enfermero del Hospital General es la víctima del choque en el Parque Industrial

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este pasado domingo 30 de noviembre de 2025 ocurrió un impactante accidente de tránsito en el Parque Industrial, ubicado en el sector suroriente de Ciudad Obregón, donde el conductor de una camioneta Buick color blanco y modelo reciente perdió la vida de manera inmediata tras chocar contra una torre eléctrica situada sobre el camellón central.

En un principio únicamente se mencionó que el joven fallecido era vecino de la colonia Valle Verde y que la pérdida de control del volante se habría originado por la presencia de una alcantarilla sin rejilla sobre el bulevar Las Torres, justo entre las calles Talleres y Tornos. No obstante, con el paso de las horas fue posible conocer más información sobre esta persona, quien ya fue identificada por sus seres queridos.

Daniel David Mora Gutiérrez

De acuerdo con información extraoficial, su nombre era Daniel David Mora Gutiérrez. Nació el 20 de noviembre de 1999, por lo que tenía 26 años de edad, y trabajaba como enfermero en el Hospital General. Incluso, desde esta mañana circula en redes sociales un flyer donde se informa que su cuerpo será velado en la funeraria Misiones, ubicada sobre el bulevar Ramírez, aproximadamente a las 18:00 horas.

Daniel David Mora Gutiérrez

Por su parte, su madre, la señora Sandra Luz, compartió un emotivo mensaje en su plataforma, donde expresó que Daniel David siempre fue un hijo amoroso y dedicado a su familia: "Mi niño guapo, mi hijo… gracias por el amor que le tuvieron a mi hijo Daniel David. Lo disfruté al máximo estos 26 años que Dios me lo prestó. Fue un hijo muy amoroso con sus padres y hermano, uno de los regalos más bellos que Dios me dio".

De igual manera, el Movimiento por Enfermería en Sonora emitió sus condolencias y deseó pronta resignación a sus familiares. Es importante señalar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, continúa como hipótesis que el fallecimiento ocurrió debido a la falta de rejilla en una alcantarilla. En este medio estaremos atentos a cualquier actualización proveniente de fuentes oficiales.