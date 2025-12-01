Comerciantes demandarán por pérdidas de 67.5 mdp tras explosión en Waldo’s Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La desgracia ocurrida hace exactamente un mes en la capital sonorense continúa generando repercusiones entre la ciudadanía. Como se informó previamente en TRIBUNA, integrantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios Sonorenses (ADEUS) propusieron la creación de la Ley 1 de Noviembre en la entidad con el fin de evitar que sucedan tragedias similares en el futuro.

Ahora, según información extraoficial, comerciantes del Centro de Hermosillo planean emprender acciones legales contra la empresa Waldo’s por pérdidas estimadas en 67 millones 500 mil pesos, ya que, tras el incidente, sus ventas cayeron alrededor del 50 por ciento. Este desplome ha sido un golpe considerable, pues numerosas familias dependen de estos ingresos para subsistir. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la compañía no ha emitido respuesta alguna.

De hecho, Rubén López, representante del gremio, señaló que las grandes cadenas comerciales continúan operando con relativa normalidad, mientras que los comerciantes locales son quienes enfrentan las consecuencias más severas de la tragedia. Los afectados esperan una pronta respuesta de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) para proceder legalmente contra quien resulte responsable.

Murieron 24 personas

Asimismo, hizo un llamado al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y al presidente municipal, Antonio Astiazarán, quienes tampoco se han pronunciado sobre la situación. Rubén reiteró que los negocios han cumplido con cada una de las disposiciones de Protección Civil, y solicitó apoyo de las autoridades para agilizar trámites, además de reducir costos relacionados con licencias y permisos a fin de mitigar el impacto económico.

#Seguridad | Grupo armado revienta puerta y ejecuta a balazos a hombre en su domicilio al sur de Culiacán uD83DuDEA8https://t.co/CgoYjDuOEF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 1, 2025

La tragedia

El reporte más reciente establece que el sábado 1 de noviembre, alrededor de las 15:00 horas, explotó un transformador dentro de una tienda Waldo’s situada en el sector Centro, sobre la calle Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez. Con el paso de los días se confirmó que 24 personas perdieron la vida. Sus familiares continúan exigiendo justicia y claridad sobre las causas de la explosión que arrebató tantas vidas.

Fuente: Tribuna del Yaqui