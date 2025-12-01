Confirman muerte de mujer en un laboratorio del Centro de Hermosillo; revelan posible causa

Hermosillo, Sonora.- Durante la mañana de este lunes 1 de diciembre de 2025 se registró un trágico suceso cuando una persona del sexo femenino, de entre 40 y 50 años de edad, perdió la vida dentro de las instalaciones de un laboratorio de análisis clínicos que se ubica en el sector Centro de Hermosillo, Sonora. La fémina empezó a presentar malestares físicos y posteriormente falleció en circunstancias misteriosas, por lo que autoridades ya indagan en el caso.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el caso se registró alrededor de las 10:15 horas en un establecimiento situado sobre la avenida Doctor Noriega, entre Garmendia y Juárez, en la mencionada demarcación. Los primeros reportes indican que la fémina comenzó a sentirse mal, por lo que personal del lugar solicitó la intervención de los cuerpos de auxilio a través de las líneas de emergencias del 9-1-1.

Una ambulancia de Cruz Roja Mexicana ingresó por la calle Juárez y los paramédicos descendieron de forma inmediata para brindarle la debida atención a la víctima, quien se encontraba en el interior del inmueble. Posteriormente, los socorristas pidieron la presencia de dos unidades adicionales, incluida una que cuenta con un monitor cardiaco para apoyar con las maniobras de reanimación que se realizaron en el sitio.

#Seguridad | Comerciantes demandarán por pérdidas de 67.5 mdp tras explosión en Waldo’s Hermosillo uD83DuDDE3?uD83DuDCB0https://t.co/etW8FPZYUF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 1, 2025

A pesar de los esfuerzos por parte del personal médico, la mujer, cuya identidad por el momento se desconoce, no respondió favorablemente y murió en el lugar. El área quedó bajo resguardo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), instancia que se encargó de las respectivas diligencias para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Finalmente, el cuerpo fue retirado y trasladado al edificio del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le realizará la autopsia de ley para confirmar la causa del deceso y quedará a la espera de ser identificada legalmente para ser entregada a sus familiares. Extraoficialmente se presume que el fallecimiento se pudo deber a una ataque cardíaco; sin embargo, serán las autoridades competentes quienes desmientan y confirmen esta versión.

Fuente: Tribuna del Yaqui