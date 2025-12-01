Detenido hombre señalado de atropellar y matar a adulto mayor que se ejercitaba en Coahuila

Saltillo, Coahuila.- Gracias al análisis de videovigilancia del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4) y del C2 de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, autoridades de Coahuila consiguieron ubicar y detener al probable responsable de un atropellamiento registrado en el bulevar Los Pastores, en donde murió un hombre, de aproximadamente 60 años de edad, mientras realizaba ejercicio a un costado de dicha vialidad.

El arresto se llevó a cabo mediante una operación conjunta entre los agrupamientos de Delitos de Alto Impacto, adscritos a la Policía Municipal de Saltillo, la Policía Estatal , la Policía Cibernética y la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Las acciones permitieron localizar el vehículo involucrado en el fraccionamiento Villas de Guadalupe, en donde se encontraba el sospechoso identificado como José 'N.', de 41 años de edad.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) para el inicio de su proceso legal. El sujeto permanecerá bajo resguardo mientras se define su situación jurídica con base en las indagatorias complementarias, aunque en una primera instancia se informó que José 'N.', tras presuntamente arrollar a la víctima, se dio a la fuga del lugar de los hechos y dejó a su suerte al hombre afectado.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El accidente se registró alrededor de las 06:30 horas del domingo 30 de noviembre de 2025, cuando el hoy occiso se encontraba ejercitando en la orilla del bulevar Los Pastores, frente al fraccionamiento anteriormente mencionado, en el municipio de Saltillo. En el sitio, la víctima fue atropellada por una camioneta, color negro y modelo reciente, que abandonó su trayectoria, en el sentido norte–sur y cerca del cruce con el bulevar Rotarismo.

De acuerdo con información proporcionada por El Sol de la Laguna, entre las pertenencias de la víctima se encontró una identificación oficial, así como ropa deportiva que permitió confirmar que se ejercitaba al momento del impacto. En el citado punto fueron también aseguradas piezas del vehículo involucrado, incluido un emblema y una varilla del área frontal. Hasta el momento no se ha revelado la identidad del fallecido.

Fuente: Tribuna del Yaqui