El primer homicidio de diciembre: Ejecutan a hombre frente a su casa al norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde de este lunes 1 de diciembre, se registró un ataque armado en el sector norte de Hermosillo, específicamente en el fraccionamiento Tierra Nueva. El suceso tuvo como saldo el fallecimiento de una persona del sexo masculino, hecho que se contabiliza como el primer homicidio del mes en la capital sonorense. De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron poco después de las 18:00 horas sobre la calle Rábida Norte.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego. Según la información recabada, sujetos armados interceptaron a la víctima y dispararon en su contra cuando esta se encontraba frente a un domicilio particular. Tras cometer la agresión, los responsables se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios al afectado.

Sin embargo, al revisar al hombre, cuyo cuerpo quedó tendido en el patio delantero de la vivienda, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, se desconoce la identidad del fallecido. La zona fue asegurada tras el arribo de elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes procedieron a acordonar el área para preservar la escena del crimen.

Posteriormente, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y peritos de la Fiscalía se presentaron para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios balísticos y otras evidencias. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para los trámites legales. Al cierre de esta nota, no se han reportado detenciones relacionadas con este suceso.

La escena del crimen fue asegurada por autoridades

Fuente: Tribuna del Yaqui