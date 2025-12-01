Enfrentamiento entre policías y sicarios deja seis detenidos y un abatido en Baja California

Playas de Rosarito, Baja California.- Un fuerte despliegue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se registró este lunes 1 de diciembre en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California. En el sitio tuvo lugar un enfrentamiento armado que dejó como saldo la detención de seis personas, el aseguramiento de armamento de diversos calibres y el fallecimiento de un presunto agresor en el lugar de los hechos.

De acuerdo con el informe emitida por la corporación municipal, la movilización policial inició tras un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de un grupo de sujetos armados, estimado entre cinco y siete individuos, en las inmediaciones del Rancho Álamo. Al arribar a la zona, cerca de los establecimientos conocidos como restaurante Edén y Rancho Don Pancho, los agentes iniciaron un recorrido de inspección para verificar la denuncia.

Los oficiales lograron visualizar a los sospechosos a una distancia aproximada de 150 metros hacia el interior de la propiedad. Al percatarse de la presencia de las unidades policiales, el grupo intentó evadir a la autoridad desplazándose hacia los límites del predio. La persecución se extendió hasta la altura de la colonia Vista Horizonte, punto donde los civiles abrieron fuego contra los uniformados, quienes respondieron con sus armas de cargo.

Esta acción resultó en la neutralización de uno de los involucrados, quien perdió la vida en el sitio y cuya identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades forenses. El enfrentamiento también tuvo consecuencias para las fuerzas del orden. La Secretaría de Seguridad confirmó que dos oficiales resultaron heridos. Uno de ellos recibió un impacto de proyectil de arma de fuego en la rodilla izquierda; sin embargo, su condición se reporta como fuera de peligro.

El segundo elemento sufrió una fractura en la mano izquierda, lesión provocada por una caída durante la maniobra táctica, sin que se reporten mayores complicaciones en su estado de salud. Tras controlar la situación, se procedió al aseguramiento de seis individuos identificados como Reynaldo 'N', de 43 años de edad; Eulogio 'N', de 34 años; Christian 'N', de 26 años; Omar 'N', de 24 años; Ramón 'N', de 20 años; y Maurilio 'N', de 18 años.

En la escena se incautó un arsenal compuesto por seis armas largas, dos armas cortas y cinco cargadores, material que fue puesto a disposición de la autoridad competente junto con los detenidos. En cuanto a las líneas de investigación sobre la filiación delictiva del grupo, reportes periodísticos sugieren que los implicados podrían pertenecer a una célula del Cártel de Sinaloa, específicamente ligada a la facción que anteriormente operaba bajo el mando de Ismael 'El Mayo' Zambada.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad de Baja California reveló que uno de los detenidos, Christian 'N', cuenta con un historial de antecedentes por faltas administrativas registradas por la Policía Municipal de Rosarito durante los periodos de 2024 y 2025. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar la situación jurídica de los arrestados e integrar la carpeta de investigación por los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, ataque a servidores públicos y homicidio en grado de tentativa.

