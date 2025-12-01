Estaba sentado en una macetera: Sicarios ejecutan a balazos a un hombre al sur de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Un ataque a balazos dejó como saldo a un hombre muerto en el exterior de un domicilio de la colonia El Laberinto, ubicado en la sindicatura de Campo El Diez, en el sector sur de Culiacán, Sinaloa. El hecho violento ocurrió la tarde de este lunes 1 de diciembre de 2025, cuando el hoy occiso se encontraba sentado en una maceta, cerca de un canal de riego, en donde fue privado de la vida por gatilleros desconocidos.

Según datos recabados por el portal de noticias Los Noticieristas, el hoy occiso fue identificado de forma preliminar como Samuel 'N.', de 52 años de edad y con domicilio a unos cuantos metros de donde se registró la agresión. Vecinos del sector dieron aviso a las autoridades, por lo que se desplegó un operativo por parte de las corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno que se dieron cita en el lugar de los hechos.

El masculino se encontraba sentado en una especie de macetera o banqueta, afuera de una vivienda que se ubica frente a un canal de riego de la colonia conocida como El Laberinto. El ataque armado se registró alrededor de las 15:45 horas de la tarde cuando se alertaba al sistema de emergencias 911 sobre una persona del sexo masculino que había sido asesinada en la ubicación antes mencionada", explicó el medio anteriormente citado.

#Culiacán uD83DuDEA8uD83DuDE94| Ejecutan a balazos a un hombre identificado como Samuel ‘N’ de 52 años, frente a un domicilio a orillas del canal de riego en el campo El Diez al sur de la ciudad. pic.twitter.com/5xH58ZTIL7 — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) December 1, 2025

Tras recibir el reporte, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) acudieron al sitio como primeros respondientes y localizaron el cuerpo del sujeto recostado boca arriba sobre una maceta, presentando múltiples heridas de bala. Testigos reportan múltiples detonaciones de arma de fuego que se escucharon varios metros a la redonda, generando pánico por la cercanía con un plantel educativo en el que se desarrollaban las clases al momento del atentado.

Una vez que se confirmó el homicidio, los uniformados procedieron a acordonar el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal pericial, adscrito a la dependencia estatal, se encargó de los trabajos de campo y de recoger los casquillos percutidos que quedaron regados en el suelo. Mientras que agentes de investigación realizaron las primeras indagatorias para que el cuerpo fuera retirado hacia el Servicio Médico Forense (Semefo).

uD83DuDD34| Samuel “N”, de 52 años, perdió la vida tras una agresión con armas largas en un domicilio de Campo El Diez, en #Culiacán, cerca de un plantel con clases activas al momento del ataque.

uD83DuDD17 https://t.co/TpBYl6oa9q#Sinaloa #seguridad #Noroeste pic.twitter.com/t2V42CbV8V — Noroeste (@noroestemx) December 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui